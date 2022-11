Fíni začnú na budúci rok s výstavbou plota na hranici s Ruskom, merať bude najviac dvesto kilometrov

Fínsko začne s výstavbou plánovaného plotu s ostatným drôtom na hranici s Ruskom na budúci rok. V piatok to uviedli predstavitelia fínskej pohraničnej stráže.

Prvé tri kilometre plotu postavia na hraničnom priechode v meste Imatra do leta 2023. Oplotenie bude napokon merať maximálne 200 kilometrov. Projekt by mal odhadom stáť 380 miliónov eur a dokončiť by ho mali do roku 2026.

Plot by mali budovať v etapách

Fínsko má najdlhšiu hranicu s Ruskom z celej Európskej únie (EÚ), a to 1 340 kilometrov. Politici a experti uviedli, že nie je rozumné a ani možné postaviť plot po celej dĺžke východnej hranice Fínska, ktorá vedie prevažne cez husté lesy.

Plot, ktorý by mal byť vysoký tri metre, by mali budovať v etapách od piatich do 52 kilometrov. Postavili by ho najmä v juhovýchodnom Fínsku, kde je väčšina pohraničnej dopravy do a z Ruska, no krátke úseky by sa stavali aj severnejšie v Karélii a Laponsku.

Fínska premiérka Sanna Marin už v októbri povedala, že medzi zákonodarcami je konsenzus v otázke postavenia plotu, ktorý by pokryl časti hranice s Ruskom.

Potenciálna hybridná hrozba

Hlavným účelom plotu je podľa nej pomôcť pohraničnej stráži monitorovať a predchádzať možnej rozsiahlej nelegálnej migrácii. Tá sa považuje za potenciálnu „hybridnú hrozbu“ zo strany Moskvy.

Vláda v Helsinkách verejne neuviedla ruskú vojnu na Ukrajine ani rozhodnutie Fínska vstúpiť do NATO ako dôvod na výstavbu plotu, je však znepokojená vývojom v Rusku a na Ukrajine, ako aj hrozbami Moskvy odvetnými opatreniami, ak by sa Fínsko pripojilo k vojenskej aliancii.

Okrem rozsiahleho hliadkovania fínska pohraničná stráž v súčasnosti využíva elektronické aj iné zariadenia na monitorovanie aktivity na hraniciach.