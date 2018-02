Fínske hokejistky si z Pjongčangu odnášajú bronz, Tapaniová prekonala rekord Slovenky Čulíkovej

aktualizované 21. februára 12:47

PJONGČANG 21. februára (WebNoviny.sk) – Reprezentantky Fínska získali bronzové medaily na turnaji hokejistiek v rámci zimných olympijských hrách 2018 v juhokórejskom Pjongčangu.

V stredajšom dueli o 3. miesto zvíťazili 3:2 nad tímom Olympijských športovkýň z Ruska. Fínky v úvode druhej tretiny viedli 2:0 gólmi Nieminenovej a Tapaniovej, vzápätí znížila Sosinová.

Tapaniová skórovala desať sekúnd po začiatku tretiny, čím prekonala dovtedajší rekord Slovenky Janky Čulíkovej – tá sa presadila 19 sekúnd po začiatku tretej časti v dueli proti Švajčiarkam (2:5) vo Vancouveri 2010. V 33. min vrátila Fínkam dvojgólový náskok Välimäkiová.

Družstvo OŠR v 47. min skorigovalo zásahom Beľakovovej, na vyrovnanie však nedosiahlo. Pre Fínky to je tretí bronz spod piatich kruhov po Vancouveri 2010 a Nagane 1998, kde mal ženský hokej premiéru. Finálový duel Kanada – USA je na programe vo štvrtok o 5.10 h SEČ.

ZOH 2018 v Pjongčangu

HOKEJ – ŽENY (o 3. miesto)

Fínsko – Olympijské športovkyne z Ruska 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

Góly: 3. Nieminenová (Tuominenová, Tapaniová), 21. Tapaniová (Karvinenová), 33. Välimäkiová (Hoviová) – 23. Sosinová (Beľakovová), 47. Beľakovová (Batalovová)

Vylúčené: 4:5 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Allenová (USA), Arianová-Lortieová (Kan.) – Leclercová (USA), Toddová (Kan.), 3217 divákov Zostavy:

Fínsko: Rätyová – Rahunenová, Hiirikoskiová, Tuominenová, Savolainenová, Lindstedtová, Jalosuová, Viitasiová – Väliläová, Karvinenová, Tapaniová – Hoviová, Välimäkiová, Nieminenová – Nuutinenová, Tulusová, Niskanenová – Rajahuhtová, Hakalová, Säkkinenová – Saariová

OŠR: Morozovová – Ganejevová, Pirogovová, Gončarenková, Batalovová, Lobovová, Tkačovová, Nikolajevová – Štariovová, Dergačovová, Šochinová – Beľakovová, Kanajevová, Sosinová – Kuliščovová, Ďupinová, Pavlovová – Smolinová, Lichačovová, Kadirovová – Starovojtovová

Hlasy

zdroj: OIS

Susanna Tapaniová (útočníčka Fínska, strelkyňa gólu): „Naším cieľom bola medaila, vedeli sme však, že ak budeme hrať dobre, máme aj na zlato. Samozrejme, po semifinálovej prehre s Američankami (0:5) sme boli sklamané, preniesli sme sa však cez to a sústredili sa na tento duel.“

Oľga Sosinová (útočníčka OŠR, strelkyňa gólu): „Bol to pre nás vcelku úspešný turnaj, no s medailou na krku by bol oveľa úspešnejší. Mrzí ma, že sme sklamali priaznivcov a nenaplnili ich očakávania.“