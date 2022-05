Fínsko s vysokou pravdepodobnosťou požiada o členstvo v NATO, podľa ministerky nastal ten správny čas

Je „vysoko pravdepodobné“, že Fínsko požiada o členstvo v Severoatlantickej aliancii. Povedala to pre televíznu stanicu CNN fínska ministerka pre európske záležitosti Tytti Tuppurainenová. Rozhodnutie podľa jej slov krajina ešte neurobila, ale pravdepodobné členstvo v NATO označila za „veľmi prirodzenú odpoveď“ na ruskú vojnu na Ukrajine.

Vyjadrila pritom nádej, že ak Fínsko naozaj požiada o prijatie do Severoatlantickej aliancie, „ratifikačný proces bude taký krátky, ako je to možné“.

„Samozrejme by sme uprednostnili susedstvo založené na priateľstve a kooperácii,“ konštatovala Tuppurainenová. „Ale je to Rusko, kto sa vzdialil od bezpečnostného poriadku, a je to Rusko, kto začal vojnu na Ukrajine. Je to Rusko, kto napadol Ukrajinu. Teraz ľudia vidia túto novú realitu a nastal čas vstúpiť do NATO,“ poznamenala.