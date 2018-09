Fínsky hokejový útočník Lehterä čelí podozreniam z obchodovania s drogami

HELSINKI 27. septembra (WebNoviny.sk) – Fínsky hokejový útočník Jori Lehterä čelí vo vlasti podozreniu zo zapojenia do obchodovania s kokaínom.

Podľa fínskej televíznej stanice MTV vyšetruje polícia 23 osôb vrátane elitného hokejistu, informáciu priniesol portál hokej.cz. Jori Lehterä je v súčasnosti hráčom klubu zámorskej NHL Philadelphia Flyers.

Lehterä obvinenia popiera

Polícia zabavila dva kilogramy kvalitného kokaínu, ktorý mali distribuovať v meste Tampere a jeho okolí. Práve v Tampere pôsobil Lehterä pred odchodom do ruskej KHL v lete 2010. Do zámoria sa presunul pred sezónou 2014/2015 a po troch rokoch v organizácii St. Louis Blues sa presunul do Philadelphie.

Polícia sa snaží čo najviac informácií utajiť, aby vyšetrovanie nebolo zmarené. Podľa miestnych zdrojov sa skupina osôb podieľala na obchodovaní s kokaínom, sedem z nich zadržali a umiestnili za mreže. Hokejista zapojenie do distribúcie drog razantne odmieta, no niektoré podozrivé osoby údajne zatkli v jeho letnom sídle.

Vedenie „letcov“ mlčí

Jori Lehterä sa aktuálne pripravuje v USA na nový súťažný ročník, ktorý sa začne v úvode októbra. Vedenie Flyers vo veci mlčí.

„S Jorim a vedením NHL sme hovorili o správach, ktoré prišli z Fínska. Situáciu v súčasnosti nebudeme komentovať,“ napísal na twitteri generálny manažér klubu Ron Hextall.

Vicemajster sveta a bronzový zo ZOH v roku 2014 doteraz v NHL odohral 280 duelov základnej časti s bilanciou 33 gólov a 75 asistencií, v play-off pridal 39 štartov (4+13).