Fipronil sa dostal do keksov, sťahujú ich z trhu

BRATISLAVA 4. septembra (WebNoviny.sk) – Vajcia s obsahom nepovoleného fipronilu sa dostali do keksov Zlaté venčeky českého výrobcu Mondeléz Czech republic. Ako na svojej stránke informovala Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS), výrobca sťahuje z trhu niekoľko šarží tohto výrobku. Zákazníci môžu vrátiť výrobky v mieste, kde ho kúpili.

Podľa ŠVPS ide o 185-gramové balenie venčekov šarže OPA5472811 a OPA5472812 s trvanlivosťou do 23. januára 2018. V prípade 150-gramového balenia ide o šarže OPA5472821, OPA5472822 a OPA5472823 s dátumom spotreby do 24. januára 2018 a šaržu OPA5472831 s trvanlivosťou do 25. januára 2018.

Fipronil sa na Slovensko dostal aj vo výrobku Eifix-Eiweiß, lot 6028-0, dátum spotreby 7. septembra 2017. Vaječný výrobok bol dodaný do BONEX Slovakia s.r.o., Komárno od rakúskeho veľkopredajcu R&S Gourmet.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno zistila, že na komárňanskej adrese nie sú k dispozícii dokumenty o distribúcii, nakoľko konatelia sú obyvatelia Maďarskej republiky. Nemohla tak zatiaľ zistiť distribučný zoznam tohto výrobku do prevádzkární v Slovenskej republike.