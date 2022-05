Firma Dedoles čelí problémom s dostatkom hotovosti, pripravila ozdravný plán a vstupuje do procesu reštrukturalizácie

Spoločnosť Dedoles čelí krátkodobým problémom s dostatkom hotovosti, keď z dôvodu dramatického poklesu na trhu e-commerce, vojne na Ukrajine a všeobecnej neistote spotrebiteľov z rastúcej inflácie nie je dočasne schopná splácať všetky svoje záväzky včas.

Ozdravný plán firmy

Ako ďalej informuje samotná firma, v reakcii na túto situáciu prijala zásadné racionalizačné opatrenia, pripravila ozdravný plán a vstupuje do procesu reštrukturalizácie. Plán je zameraný na aktívny predaj a zlepšenie cash flow firmy. Spoločnosť zároveň sama požiadala súd o ochranu pred veriteľmi, ktorá by jej mala poskytnúť dostatočný čas na ozdravenie firmy.

„V Dedolese sa nám za desať rokov podarilo vybudovať unikátny biznis model, ktorý je schopný reagovať na aktuálne potreby zákazníka, stali sme sa tak najväčším slovenským e-shopom. To, že náš model funguje dobre, dokazujú nielen finančné ukazovatele v uplynulých rokoch, ale aj to, že napriek zložitým časom sme stále schopní generovať tržby, expandovať a predávať naše produkty v 21 krajinách. Dedoles preto potrebuje iba získať čas na ozdravenie, na čo chceme využiť dostupné legislatívne nástroje. Nehľadáme cestu ako odpísať naše dlhy, ale práve naopak, chceme splatiť naše záväzky,“ uviedol CEO spoločnosti Jaroslav Chrapko.

Očakávaný rast sa nedostavil

Na základe pozitívnych výsledkov, kedy sa spoločnosti podarilo zvýšiť tržby na 92 mil. eur, sa v roku 2021 pripravovala na ambiciózny rastový program. Počas uplynulého roka zásadným spôsobom zvýšila počet zamestnancov a investovala nielen do marketingu a budovania značky, ale aj do informačných systémov a najmä do nového skladu.

K očakávanému rastu však neprišlo. E-commerce zároveň v porovnaní s obdobím lockdownov a vrcholiacej pandémie zažíva šok a pokles aj v iných firmách v sektore, a tým neposkytuje dostatočnú mieru stability pre záujem strategických investorov.