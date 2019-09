Firma Duslo zastavila všetky rozvojové investície, dôvodom aj zvýšenie nákladov na zamestnancov

Jeden z najväčších chemických závodov na Slovensku, spoločnosť Duslo, a.s., zastavila všetky rozvojové investície. Dôvodom majú byť okrem iného aj zvyšujúce sa náklady na pracovnú silu.

„Spoločnosť Duslo, a.s. zastavila všetky rozvojové investície, a to hlavne z titulu vysokých cien elektrickej energie, rôznych sociálnych balíčkov a taktiež z titulu nezmyselného zvyšovania minimálnej mzdy, zavedenia dovolenkových poukazov a podobne,“ uviedol pre agentúru SITA generálny riaditeľ firmy Petr Bláha.

Chemický gigant pritom len prednedávnom avizoval investície. V zámeroch, ktoré predložil na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA), informoval o plánoch zaviesť do výroby nové typy granulovaného hnojiva s prídavkom lignitu a taktiež vybudovať výrobňu liadku vápenatého za približne 30 mil. eur.

Zvýšenie príplatkov

Firma už v minulosti kritizovala niektoré kroky vlády v sociálnej politike. Za výrazný zásah do nákladov označila zvýšenie príplatkov za prácu v noci, v sobotu a v nedeľu, ktorého druhá fáza platí od mája tohto roka.

„Dopad na osobné náklady v roku 2019 je viac ako 700-tisíc eur. V druhej etape sa zvýšia osobné náklady o 250-tisíc eur, takže sumárny dopad úpravy príplatkov berúc do úvahy zvýšenia v rokoch 2018 a 2019 je takmer milión eur ročne,“ uviedol pre agentúru SITA ešte v máji Karel Hanzelka, hovorca koncernu Agrofert, a. s., do ktorého Duslo patrí. Závod má aktuálne takmer 2 000 zamestnancov.

Minimálna mzda

O ďalších zmenách pre zamestnávateľov sa pritom bude v parlamente rokovať už v septembri. Poslanci za Smer-SD predložili návrh novely zákona o minimálnej mzde, podľa ktorého by najnižšie hrubé zárobky na Slovensku od roku 2021 tvorili najmenej 60 % z priemernej mzdy na Slovensku.

V roku 2021 by tak minimálna mzda mala dosiahnuť aspoň 60 % z priemernej mzdy na Slovensku v roku 2019. Rozhodovať sa bude aj o návrhu novely Zákonníka práce od poslancov za SNS, podľa ktorého majú mať aj rodičia do 33 rokov veku od začiatku budúceho roka nárok na päť týždňov dovolenky namiesto súčasných štyroch týždňov.

Výrobca hnojív

Duslo patrí k najvýznamnejším spoločnostiam chemického priemyslu na Slovensku. Je súčasťou medzinárodného koncernu Agrofert, pôsobiaceho v chemickom priemysle, poľnohospodárstve a potravinárstve.

V roku 2005 Duslo, a.s. získalo akcie spoločnosti Istrochem, a.s. a od 1. januára 2006 je Istrochem súčasťou Duslo, a.s. Spoločnosť sa vyprofilovala na výrobcu hnojív európskeho významu a globálneho dodávateľa gumárskych chemikálií.