Firma Elona Muska chce prepojiť ľudský mozog s počítačom, systém už testovali na opiciach

Spoločnosť Neuralink amerického podnikateľa Elona Muska pracuje na prepojení ľudského mozgu s počítačovým rozhraním. V tejto súvislosti už dokonca požiadali americké regulačné úrady o povolenie testovania na ľuďoch. Začať by s ním chceli ešte do konca roka 2020.

Systém už podľa Muska testovali na opiciach, ktoré vďaka nemu dokázali ovládať počítače.

Pomôcť by mohol pri zlepšení pamäte, ale tiež by mohol poslúžiť ľuďom po mŕtvici, po rakovine či kvadruplegikom. Do budúcnosti by však mohol ľuďom priniesť „nadľudské vedomie“.

Implantáty bude zavádzať robot

Základom systému je malá sonda, ktorá obsahuje viac ako tritisíc elektród, s vláknami tenšími ako ľudské vlasy, prostredníctvom ktorých dokáže ovládať aktivitu asi tisíc neurónov. Výhodou je podľa firmy skutočnosť, že zariadenie dokážu zacieliť na veľmi špecifické oblasti mozgu a je tak bezpečnejšie.

Implantáty do mozgu by mal zavádzať špeciálne vyvinutý robot, ktorý vyvŕta to lebky dvojmilimetrové otvory a mal by zabezpečiť, že zákrok bude čo najmenej invazívny.

Časti systému, ktoré budú vnútri mozgu, bude mať používateľ prepojené s malým počítačom za uchom, ktorý bude bezdrôtovo komunikovať so smartfónom a prostredníctvom aplikácie v ňom bude môcť nositeľ zariadenie ovládať.

Prepojenie vytvorí „superinteligenciu“

Samotný Musk počas prezentácie zdôraznil, že to ešte dlho potrvá, no tí, ktorí sa pre zariadenie rozhodnú, budú mať časom možnosť dosiahnuť „symbiózu s umelou inteligenciou“.

Prepojenie mozgu s rozhraním podľa neho vytvorí v ľudskom mozgu novú vrstvu „superinteligencie“, niečo, čo už ľudia „majú prostredníctvom svojich telefónov“.

Firma, ktorá v súčasnosti zamestnáva asi 100 ľudí, plánuje podľa Muska angažovať ďalších vedcov. New York Times uvádza, že podnikateľ už do spoločnosti sídliacej v San Franciscu investoval asi 100 miliónov dolárov (v prepočte zhruba 89 miliónov eur).