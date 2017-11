Firmy na Slovensku sú proti plánom vlády zvýšiť príplatky, majú iný návrh na pomoc zamestnancom

BRATISLAVA 23. novembra (WebNoviny.sk) – Vláda by namiesto zavedenia vyšších príplatkov za prácu v noci a počas sviatku a stanovenia príplatkov za prácu v sobotu a nedeľu mala radšej zamestnancom znížiť dane a odvody. Myslí si to takmer 90 percent podnikateľov, ktorí sa zapojili do prieskumu Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS).

Podnikatelia na druhom mieste preferujú, aby rast ceny práce vláda vynahradila firmám zlepšovaním podnikateľského prostredia. Až za týmito návrhmi sa nachádza návrh, aby štát nestanovil výšku príplatkov, ale ich nechal na trh práce.

Prieskumu, ktorý sa uskutočnil od 15. do 20. novembra tohto roka, sa zúčastnilo 144 manažérov prevažne malých a stredných firiem. Na tlačovej besede o tom informoval výkonný riaditeľ PAS Peter Kremský.

Firmy najviac využívajú prácu cez víkendy

So zvýšením povinného príplatku za nočnú prácu zo súčasných 20 % na 50 % sumy minimálnej mzdy súhlasí tretina zúčastnených manažérov. Naopak, nesúhlas s týmto krokom vyjadrili takmer dve tretiny podnikateľov. Ešte menej podnikateľov súhlasí so zvýšením povinného príplatku za prácu cez sviatok z terajších 50 % na 100 % priemerného zárobku zamestnanca.

Pozitívne sa k tomuto opatreniu vyjadrila štvrtina respondentov, odmieta ho sedem z desiatich podnikateľov. Najmenšiu podporu však v prieskume získalo zavedenie príplatku za prácu v sobotu a nedeľu. Súhlas s týmto novým príplatkom vyjadrilo 17,5 % zúčastnených podnikateľov, pričom takmer 77 % sa s ním nestotožňuje.

Firmy podľa prieskumu najviac využívajú prácu cez víkendy. Ide približne o dve tretiny spoločností. Práca v noci sa týka približne polovice firiem. Z tých, ktorí pracujú aj v noci, poskytuje polovica príspevok ku mzde podľa v súčasnosti platného zákona, teda 20 % z hodinovej minimálnej mzdy.

Ďalších takmer 40 % spoločností však už v súčasnosti za prácu v noci pripláca viac, niektoré aj vyše 50 % zo sumy minimálnej hodinovej mzdy, ako navrhujú poslanci za stranu Smer-SD. V prípade práce cez víkendy pripláca najviac firiem svojim zamestnancom 20 % až 50 % zo sumy hodinovej minimálnej mzdy, pätina spoločností však neposkytuje žiadne príplatky.

Tretina spoločností za sviatok pripláca viac

Príplatky za prácu cez sviatok v sume 50 % z priemernej mzdy zamestnanca, ako požaduje už v súčasnosti Zákonník práce, poskytuje v súčasnosti vyše polovica firiem. Takmer tretina spoločností však za prácu cez sviatok pripláca ešte viac, alebo zamestnancom poskytuje iné benefity.

Niektoré zamestnanci majú víkendy a sviatky už zahrnuté v základnej mzde. Podnikateľom sa nepozdáva to, že zmeny v príplatkoch predložili do parlamentu poslanci za stranu Smer-SD. Ani jeden zo zúčastnených manažérov nesúhlasí s takýmto neštandardným postupom pri zmene zákonov.

Od mája budúceho roka sa majú zvýšiť príplatky za prácu v noci a počas sviatku. Súčasne sa má zaviesť príplatok za prácu v sobotu a nedeľu. Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu má stúpnuť zo súčasných 20 % na 50 % sumy minimálnej mzdy v eurách za hodinu za každú hodinu nočnej práce, čo od mája budúceho roka predstavuje nárast z 0,50 eura na hodinu na 1,38 eura na hodinu.

Na minulotýždňovej tlačovej besede o tom informoval premiér a predseda strany Smer-SD Robert Fico. „Nevidím nič, čo by mohlo ohroziť slovenské podnikateľské prostredie,“ povedal.

Fico odmieta nárek zamestnávateľov

Predseda vlády upozornil na to, že Slovensko je krajinou, v ktorej pracuje v noci najviac ľudí v celej Európskej únii. Ide podľa neho asi o 250 tisíc ľudí. Vyjadrenia zamestnávateľov o tom, že vyššie príplatky za nočnú prácu ich zruinujú, označil za smiešne. „Odmietam akékoľvek plače a náreky zamestnávateľov,“ zdôraznil.

Súčasne však pripustil, že v parlamente ešte môžu nastať nejaké úpravy pri príplatkoch za nočnú prácu vo vzťahu k niektorým profesiám, ako sú napríklad pekári. Upozornil, že miera ziskovosti a nákladovosti firiem im vyššie príplatky umožňuje vyplácať. „Chystám sa v krátkom čase absolvovať celú nočnú zmenu v nejakej z firiem na Slovensku, kde majú nočné zmeny,“ povedal Fico. Ak podľa neho niekto spochybňuje zvýšenie príplatkov za prácu v noci o 90 centov za hodinu, tak sa s takýmto človekom „nemieni baviť“.

Maximálna suma príplatku za prácu cez sviatok sa má zvýšiť zo súčasných 50 % na 100 % priemerného zárobku zamestnanca. Smer tiež navrhuje zaviesť nový príplatok za prácu v sobotu a nedeľu, ktorý by zamestnanec dostával popri svojej mzde najmenej v sume hodinovej minimálnej mzdy. Od mája budúceho roka by tak tento príplatok dosahoval 2,759 eura. Všetky tieto návrhy do parlamentu predložili poslanci za stranu Smer-SD Ján Podmanický, Martin Glváč a Ľubomír Petrák.