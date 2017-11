Firmy sa už nebudú môcť zbaviť dlhov špekulatívnym zlučovaním

BRATISLAVA 8. novembra (WebNoviny.sk) – Služby firiem, ktoré ponúkajú „rýchlu a spoľahlivú likvidáciu všetkých druhov spoločností“, sú už na Slovensku nelegálne. Účinnosť totiž nadobudla časť novely Obchodného zákonníka, ktorá špekulatívne zlučovanie firiem a s tým spojené zbavovanie sa dlhov stavia mimo zákon.

„Ak by výsledkom fúzie dvoch firiem bola spoločnosť v úpadku, ich splynutie nebude možné. Spoločnosti v konkurze či v likvidácii nebudú môcť byť zlučované vôbec,“ informovalo v stredu tlačové oddelenie ministerstva spravodlivosti.

Dôležitá zmena

Väčšina zmien z novely Obchodného zákonníka nadobudne účinnosť až 1. januára 2018, no poslanci posunuli účinnosť časti novely (o špekulatívnom zlučovaní firiem) pozmeňujúcim návrhom v parlamente, a tá tak už platí.

„Toto považujem za veľmi dôležitú zmenu v Obchodnom zákonníku a som rada, že aj poslanci si tému osvojili. Dokonca natoľko, že presadili, aby novela Obchodného zákonníka v časti, ktorá sa týka fúzií, bola účinná už dňom vyhlásenia v Zbierke a nečakali sme až do 1. januára 2018,“ zhodnotila podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská. Účinná bude aj trestnosť prevodu obchodných podielov na tzv. „biele kone“.

Biele kone

Ministerstvo spravodlivosti SR však informuje, že ak bol návrh zmluvy o splynutí, zlúčení alebo projektu rozdelenia spoločnosti schválený pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona a návrh na zápis splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia spoločnosti do obchodného registra bol podaný najneskôr do 90 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona, v tomto prípade platí právna úprava účinná do 7. novembra 2017.

Po 1. januári 2018 nadobudnú účinnosť ďalšie zmeny z novely Obchodného zákonníka, ktoré majú vykonávať opatrenia proti vymenovaniu tzv. „bielych koní“ do funkcie štatutára, vyššiu mieru zodpovednosti štatutárov, ale aj ďalšie opatrenia, ktorých cieľom je zlepšiť kvalitu podnikateľského prostredia na Slovensku, dodáva ministerstvo.