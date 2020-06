Fit a zdravo aj na dovolenke

Aj napriek tomu, že momentálne zažívame turbulentné obdobie kvôli pandémii, predsa len je tu jedna vec, ktorej by sme sa nemali vzdať, pretože je dôležitá pre našu celkovú pohodu. Áno, hovoríme o dovolenke, ktorá je nevyhnutnou súčasťou pracovného kolobehu. Jednoducho každý si potrebuje oddýchnuť, zregenerovať sa a načerpať novú energiu.

Dovolenka je zároveň aj skvelým obdobím na to, aby sme dali šancu zdravému aktívnemu životnému štýlu. Pokiaľ sme totiž v neustálom pracovnom kolotoči, ťažko si nájdeme kľudnú chvíľku na plánovanie súkromných aktivít, nieto ešte takých, čo dajú nášmu telu zabrať. Dovolenka tiež pre mnohých ľudí znamená, že vypnú a hodia za hlavu akúkoľvek disciplínu v stravovaní či cvičení. Avšak pokiaľ chcete uskutočniť pozitívne zmeny vo vašom živote, odštartovať vás môže práve dovolenka.

Samantha Clayton, viceprezidentka pre vzdelávanie a fitness v spoločnosti Herbalife Nutrition, prináša niekoľko tipov, ako do dovolenkovej rutiny zakomponovať fyzickú aktivitu, ako aj zdravú stravu.

1. Cvičenie si plánujte

Nech už ide o krátku návštevu hotelovej posilňovne, predtým než vyrazíte do prírody alebo zopár cvikov večer pred spaním, je dobré si tieto „fyzické“ okienka naplánovať. Cvičenie či fyzická námaha môže byť samozrejme aj súčasťou dovolenkových aktivít, nech už sa vydáte na výlet k najbližšiemu jazeru na bicykli, alebo na túru na najbližší kopec či si jednoducho skočíte zaplávať.

2. Objavujte nové zdravé jedlá

Je len málo reštaurácií, ktoré svoje jedlo nemajú vystavené aj na internete, dokonca niektoré majú aj svoju vlastnú aplikáciu. Preto nájsť zdravé lokálne jedlo by nemuselo byť až takou výzvou. Vydať sa môžete aj do miestnych potravín, kde sa môžete obzrieť po niečom malom „zdravom“ pod zub. Núka sa tiež vyskúšať nejaké nové exotické ovocie či zeleninu, na ktoré za bežných okolností ani nepomyslíte. Ďalšou výhodou toho, že ste v novom meste či krajine, je spoznávanie novej kuchyne a môže byť inšpiráciou pre nové chute do vašej kuchyne.

3. Doprajte si veľa oddychu a pokoja

Naplánujte si čas na regeneráciu, spánok ako aj relax v kúpeli. Skutočný oddych pozitívne vplýva na celkový pocit pohody ako aj na výsledky. Takýto čas pre seba je tiež dôležitou súčasťou akejkoľvek fitness rutiny a môže vám pomôcť prekonať obdobie, ak sa vám zdá, že stagnujete.

4. Nehľadajte výhovorky

Objavovať zdravé možnosti stravy či aktivity môžete už pri plánovaní dovolenky. A verte, takýto miniprieskum vám ušetrí čas a na dovolenke sa budete môcť oddávať už len svojmu oddychu. A samozrejme plánovanému cvičeniu, či zdravému jedlu, ktoré ste našli na dohodenie kameňom od svojho rezortu.

Už len ísť na dovolenku je zdravé a prospešné!

Aj prieskumy naznačujú, že ľudia si spájajú dovolenku s celkovou pohodou a to bez ohľadu na výšku príjmu, či typ dovolenky. Ďalšia štúdia ukázala, že ľudia sú šťastnejší z naplánovaného výletu než len z veci, ktorú si plánujú kúpiť. V skutočnosti je všetko o skúsenosti. V neposlednom rade len oddýchnutý zamestnanec je produktívny zamestnanec. Z výskumu vyplýva, že dovolenka za tých správnych podmienok dokáže zlepšiť náladu aj produktivitu (pozor však na stresujúce cestovanie, to by mohlo strieť benefity plynúce z dovolenky, preto si všetko dobre a včas naplánujte!).

