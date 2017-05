Riešenie migrácie si vyžaduje kompromis lídrov, tvrdí Flašíková Beňová

BRATISLAVA 16. mája (WebNoviny.sk) – Pokiaľ ide o riešenie migračnej krízy, pokrok sa podarilo dosiahnuť najmä v oblasti ochrany vonkajších hraníc schengenského priestoru, a to vytvorením spoločnej Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže.

Ďalšie efektívne opatrenia súvisia aj s posilňovaním azylovej politiky a prísnym postihovaním pašerákov. Tvrdí to poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Flašíková Beňová (Smer-SD, PES). Europoslanci sa dnes totiž zaoberajú otázkami týkajúcimi sa riešenia migračnej krízy.

Utečenci ohrozujú súdržnosť EÚ

Ďalší posun podľa nej závisí prakticky výlučne od vôle k dosahovaniu kompromisov zo strany lídrov jednotlivých členských štátov. „Práve ich dlhodobá neschopnosť nájdenia fungujúcej dohody ukazuje, že problémy s utečencami stále ohrozujú súdržnosť Európskej únie omnoho viac než ostatné výzvy, ktorým je nútená čeliť,“ zdôraznila Flašíková Beňová. Ako dodala, najviac zdôrazňovaným nástrojom nemôžu byť len kvóty.

„Tie situáciu ľudí na úteku nezlepšujú. Potreba dohody je najmä na aktívnych spôsoboch riešenia situácie v problémových krajinách, odkiaľ ľudia do Európy utekajú,“ uzavrela.

Diskutujú o premiestňovaní azylantov

Poslanci dnes diskutujú o možnostiach urýchlenia procesu premiestňovania žiadateľov o azyl z Talianska a Grécka do ďalších členských štátov, na ktorom sa ministri vnútra dohodli v septembri 2015.

Napriek prísľubu členských štátov premiestniť do septembra 2017 celkovo 160 000 žiadateľov o azyl z Grécka a Talianska do iných krajín v rámci EÚ, k 11. máju bolo relokovaných 18 418 osôb. Poslanci v nadväznosti na utorkovú rozpravu so zástupcami Rady a Komisie prijmú vo štvrtok k tejto otázke nelegislatívne uznesenie