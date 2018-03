Folkloristka Martina Ťasková Kanošová: Mojou súperkou bola Mária Čírová

BRATISLAVA 2. marca (WebNoviny.sk) – Spieva už od svojich dvoch rokov a folklór jej prirástol k srdcu natoľko, že sa mu rozhodla zasvätiť svoj život. Prostredníctvom horehronskej piesne i krojov chce ukázať skryté čaro našich tradícií.

Reč je o speváčke Martine Ťaskovej Kanošovej, ktorú najnovšie vidieť v slovenskej folklórnej šou Zem spieva. Rodáčka z Horehronia očarila porotu svojim čistým hlasom už počas kastingu v Starej Ľubovni, kde spievala piesne z Telgártu, Javora ňerubaj; Hore Hronom, dou Hronom a Kobi bua znaua.

Spevácky zjav a ozdoba súťaže

Napriek veľmi silnej konkurenčnej dvojici, v ktorej sa ocitla, a to: Chlapi z Heľpi a Speváčky FS Urpín, postúpila do semifinálového kola spomínanej folklórnej šou.

„Pre mňa ako milovníčku folklóru, piesní, hudby, tancov, ktoré na Slovensku máme, som veľmi rada, že vznikol tento formát a teší ma, že folklór vzbudzuje u mladých ľudí veľký záujem,“ vyjadrila sa o účasti v súťaži talentovaná folkloristka, ktorá svojim vystúpením reprezentujúcim stredné Slovensko nadchla porotu.

„Martinka, si veľmi zaujímavý spevácky zjav, výborná speváčka. Neviem, či si to pamätáš, ale na 40. výročí folklórnej skupiny Telgárt si so svojím starým otcom Matejom Lunterom účinkovala ako dieťa. Potom si bola členkou aj vynikajúcej dospelej folklórnej skupiny TRNKI. Podľa mňa si prešla všetkým tým, čím si má spevák prejsť. Cítiš s muzikou, vieš si vybrať dobrých muzikantov… je to ideálne spojenie a som veľmi rád, že si sa prihlásila do tejto súťaže. Si rozhodne jej okrasou,“ ohodnotil vystúpenie Martiny Ťaskovej porotca Samo Smetana.

Pochvalne sa o Martine vyjadrila aj ďalšia porotkyňa Alžbeta Lukáčová: „ Dá sa povedať, že si komplexná umelecká osobnosť v tom najlepšom slova zmysle. Spájaš veľmi hlbokú a starobylú tradíciu telgártskeho folklóru s novodobými očakávaniami . Vieš sprostredkovať túto tradíciu súčasným ľuďom. Takto si ja predstavujem, ako by malo vyzerať rozvíjanie tradícií.“

Má za sebou viacero súťaží a úspechov

Postup do semifinále Zem spieva pre Martinu Ťaskovú Kanošovú rozhodne nie je prvým úspechom. Počas detstva a dospievania sa zúčastnila niekoľkých súťaží a folklórnych podujatí.

Prvým vystúpením boli Horehronské dni spevu a tanca v Heľpe spolu so starým otcom Matejom Lunterom , kde účinkovala už ako dvojročná. Počas materskej a základnej školy aktívne pôsobila v detskom folklórnom súbore Telgártčok, neskôr vo folklórnej skupine Telgárt. V dospelosti vo výbornej speváckej skupine TRNKI.

V súčasnosti pracuje v zbore Poddukelského umeleckého ľudového súboru- PUĽS spolu s manželom ako speváčka. Okrem toho učí v ZUŠ Hanušovce nad Topľou hru na husle a pôsobí vo folklórom súbore Vranovčan ako umelecká vedúca spevu.

Takmer porazila Čírovú

Martina Ťasková Kanošová dosiahla prvé úspechy najmä na horehronských súťažiach, ku ktorým bezpochybne patrí Horehronská valaška.

So svojou rodinou uspela v známej televíznej relácii Spieva celá rodina, ktorú vyhrala. V roku 1999 bola súčasťou poprednej speváckej súťaže Slávik Slovenska a v celoslovenskom kole vyhrala druhé miesto. Zaujímavosťou je, že jej súperkou bola v súčasnosti uznávaná speváčka Mária Čírová.

Sympatická folkloristka a huslistka má za sebou aj niekoľko CD, na ktorých sa podieľala nielen ako sólistka, ale aj s folklórnou skupinou Telgárt, so ženskou speváckou skupinou TRNKI a inými výbornými sólistami. Jej najnovšou zaujímavosťou je nové CD, ktoré nedávno vydala spolu s manželom s názvom Viktor ŤASKO Martina. Nájdete na ňom piesne zo Šariša a Zemplína, ktorých výber autori robili na základe kníh uznávaného zberateľa Karola Plicku.

Talentovanú folkloristku Martinu Ťaskovú Kanošovú najnovšie môžete vidieť a podporiť svojimi hlasmi v semifinálovom kole Zem spieva, ktoré bude v sobotu večer na RTVS. „Na semifinále sa teším. Musím však povedať, že je to pre mňa istý druh zodpovednosti, keďže chcem svojim vystúpením čo najlepšie reprezentovať región Horehronie a samozrejme čo najlepšie odspievať,“ hovorí mladá speváčka.