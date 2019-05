Fond na podporu športu možno začne fungovať už v januári 2020, poslanci SNS predložili zákon

BRATISLAVA 31. mája (WebNoviny.sk) – Zákon o Fonde na podporu športu by mal vstúpiť do platnosti 1. januára 2020 a na začiatku by mal pracovať s rozpočtom 20 miliónov eur z prostriedkov ministerstva financií. Taký je návrh poslancov Dušana Tittela a Tibora Jančulu (obaja SNS), ktorý predložili do pléna.

Na príprave zákona sa podieľali aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ), Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV), športové zväzy a ďalšie subjekty. V roku 2019 je na šport vyčlenených približne 65 miliónov eur, s takou sumou aktuálne pracuje Zákon o športe.

Správnu radu fondu by mala menovať aj odvolávať vláda SR, pri jeho dozornej rade to bude na ramenách rezortného ministra. Odborné komisie majú predkladať návrhy na financovanie jednotlivých projektov.

Športové poukazy pre mládež

„Fond bude riešiť aj otázku športových poukazov pre mládež. Schválne sme to nastavili tak, že ak uvidíme nejaké problémy agendy zákona o športe, budeme ich vedieť dofinancovať. Fond má totiž na starosti aj podporu vrcholového športu a štátnej reprezentácie. Dbáme však aj na to, aby sme fond zamerali najmä na účel podpory športu detí a mládeže, športu pre všetkých a športu zdravotne znevýhodnených,“ informoval štátny tajomník pre šport Jozef Gönci.

Podľa niekdajšieho výborného športového strelca je návrh zákona inšpirovaný Fondom na podporu umenia. „Priniesli sme návrh zákona, ktorý odzrkadľuje potreby slovenského športu. Verím, že po dlhom čase tvrdej práce sa nám podarí zaviesť tento inštitút do spoločenského života, ako sme zaviedli mnohé iné mechanizmy. Bude plniť účel od svojho vzniku a prinesie nové financie do športu. Nekončíme a máme pripravené ďalšie nové projekty,“ dodal Gönci.

Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) má obavy predovšetkým v spojitosti s prerozdelením financií. „Fond na podporu športu znamená návrat späť, keď pár ľudí bude subjektívne rozhodovať, ktorý šport alebo projekt dostane peniaze a ktorý nie, čo nie je správne. Zákon o športe priniesol za štyri roky zdvojnásobenie peňazí zo štátneho rozpočtu do športu a navyše zabezpečuje ich objektívne rozdelenie. Rovnako aj podpora športovej infraštruktúry by sa mala riadiť vzorcom, ktorého pointou sú dáta. SaS je za zvýšenie štátnych peňazí do športu na športové poukazy, ktoré už majú definovanú oporu v zákone o športe. Na to nie je potrebné zriaďovať fond,“ uvádza sa v stanovisku experta SaS na šport Ivana Husára a Branislava Gröhlinga, ktorý je poslancom NR SR a tímlíderom SaS pre školstvo.

Podmienky na rozvoj slovenského športu

Podľa Dušana Tittela má fond vyriešiť slabé financovanie športu na Slovensku. „Prvým krokom na podporu športu bolo vytvorenie postu štátneho tajomníka na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu. Teraz je to tento fond. Verím, že v budúcnosti sa nám podarí vytvoriť samostatnú organizáciu, ktorá si bude riadiť šport, či už vo forme agentúry, alebo neskôr ministerstva,“ povedal poslanec za SNS. „Šport považujem za dôležitú súčasť života, predovšetkým u detí. Návrhom zákona o Fonde na podporu športu sa snažíme vytvoriť podmienky na rozvoj slovenského športu a infraštruktúry,“ objasnil Tittelov stranícky kolega Tibor Jančula.

Šéf SOŠV Anton Siekel dlhší čas pracoval na tom, aby Fond na podporu športu vznikol. „Je to téma, o ktorej diskutujeme už dlhšie na mnohých úrovniach. Som rád, že všade sme sa posúvali k takému výsledku, že návrh zákona môžeme predložiť do parlamentu. Prvý krok je často ten najťažší a ja verím, že ten dnešný je krok správnym smerom a budeme na ňom stavať,“ myslí si Siekel.