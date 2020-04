Pellegrini neprispeje ani cent, Matovičov fond považuje za reklamný ťah

Podpredseda Národnej rady SR (NR SR) Peter Pellegrini považuje zriadenie Fondu vzájomnej pomoci na Úrade vlády SR za marketingový ťah premiéra Igora Matoviča (OĽaNO), a preto do neho nebude prispievať. Uviedol to na stredajšej tlačovej konferencii pred NR SR.

Šeliga zriadenie fondu víta

Juraj Šeliga, ktorý je podpredsedom parlamentu za stranu Za ľudí, zasa zriadenie tohto fondu víta. Vytvorenie fondu na pomoc ľuďom postihnutým šírením nákazy ochorenia Covid-19 v stredu oznámil Matovič s tým, že sa vzdá svojho platu a bude ho doň odovzdávať.

„Je to čisto marketingová vec pána premiéra. Ja na nej nebudem participovať. Nedám sa vtiahnuť do tejto jeho veľmi jednoduchej hry, ktorá nič nevyrieši. Vyzývam ho, aby prestal robiť veci, ktoré sú skôr o reklame ako o reálnych problémoch a venoval sa tomu, čo sa v tejto krajine skutočne deje,“ povedal Pellegrini.

Zriadenie tohto fondu, naopak, víta podpredseda parlamentu Šeliga. Agentúru SITA o tom informoval jeho poradca Juraj Rizman. Podľa Šeligu je úlohou poslancov parlamentu diskutovať o systémových opatreniach a rozhodovať o legislatívnych riešeniach krízy spôsobenej ochorením Covid-19.

Zákonmi nedokážu pomôcť všetkým

„Ale ak v tejto krízovej situácii môžeme urobiť aj niečo naviac, nevidím dôvod, prečo takúto príležitosť nevyužiť. Finančne aj materiálne sa snažím pomáhať konkrétnym ľuďom a inštitúciám od začiatku krízy a budem v tom pokračovať naďalej,“ uviedol Šeliga. Priamo sa však nevyjadril, či bude aj on odovzdávať do fondu časť svojho platu.

Matovič zriadenie fondu odôvodnil tým, že vláda nedokáže zákonmi pomôcť všetkým. „Nedá sa do legislatívy napísať každá životná situácia, v ktorej sú teraz viaceré rodiny na Slovensku. Rozhodli sme sa na Úrade vlády SR zriadiť Fond vzájomnej pomoci, ktorým sa budeme snažiť vyriešiť ťažké situácie ľudí. Je to spoločné rozhodnutie aj s našimi koaličnými poslancami. Budeme radi, ak by prispievali aj opoziční poslanci. Chceme ľuďom ukázať, že na nich myslíme nielen zákonmi, ale aj takouto formou. Budú prispievať koaliční poslanci, ministri a ďalší. Keďže sa patrí ísť príkladom, chcem povedať, že sa vzdávam celého premiérskeho platu,“ povedal na stredajšej tlačovej konferencii premiér.

Údaje budú zverejnené na webovej stránke úradu vlády. Výška príspevku nie je limitovaná. Peniaze majú pomôcť predovšetkým ľuďom, ktorých sa nedotknú návrhy zákonov. Koalícia sa rozhodla pre tento krok najmä z dôvodu, že na platy poslancov sú naviazané aj mzdy tisícok ľudí v štátnej správe. V prípade, že by si legislatívne znížili platy, opatrenia by sa dotkli aj úradníkov, sudcov či prokurátorov.