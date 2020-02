Ford jazdil na R1 v protismere, vodič nafúkal takmer dve promile (video)

Policajti v utorok v noci zadržali opitého šoféra, ktorý jazdil veľkou rýchlosťou v protismere na rýchlostnej ceste R1 do Trnavy. Viacero šoférov zavolalo na tiesňovú linku polície. Hliadka PMJ vozidlo Ford Fiesta zablokovala a vodiča podrobili dychovej skúške.

Ako informovala hovorkyňa trnavskej krajskej polície Mária Linkešová, 53-ročný Bratislavčan nafúkal 1,81 promile. Tvrdil, že chcel ísť tankovať do Trnavy a keď na rýchlostnej ceste zistil, že zle odbočil, tak to stočil do protismeru. Policajti ho predviedli na policajnú stanicu.

Polícia prípad vyšetruje ako všeobecné ohrozenie z nedbanlivosti, kde je trestná sadzba až do troch rokov.