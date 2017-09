Formula 1 sa sťahuje do Talianska, Mercedes sa pokúsi prekaziť oslavy Ferrari v Monze

MONZA 1. septembra (WebNoviny.sk) – Týždeň po belgickom predstavení sa motoristická formula 1 presúva na ďalší z legendárnych okruhov, trinástou zastávkou tohtoročného seriálu majstrovstiev sveta bude počas nadchádzajúceho víkendu talianska Monza.

Pred záverečnými deviatimi pretekmi sezóny je situácia v boji o titul vyrovnaná. Líder Sebastian Vettel z tímu Ferrari vedie o sedem bodov pred Lewisom Hamiltonom z Mercedesu, po nedeli to už nemusí platiť. V belgickom Spa-Francorchamps dominoval britský úradujúci vicemajster sveta Hamilton, ktorý pred seba nepustil neustále dobiedzajúceho nemeckého rivala. Tridsaťdvaročný rodák zo Stevenage si v ardenských lesoch pripísal piate víťazstvo v ročníku a priblížil sa k vedúcemu jazdcovi šampionátu.

Výročie Ferrari na domácom okruhu

Hamilton v Belgicku absolvoval 200. veľkú cenu, do ktorej odštartoval zo 68. pole position v kariére, čím vyrovnal historický zápis sedemnásobného majstra sveta Michaela Schumachera. Už v sobotu sa môže stať rekordérom v počte víťazných kvalifikácií. „Podľa toho, čoho sme boli doteraz svedkami, to bude medzi nami určite boj až do samého konca. Môže dôjsť aj na problémy s technikou či našimi výkonmi,“ cituje portál ESPN Hamiltona, ktorý pre Sky Sports dodal: „Hovorí sa, že vekom človek slabne, ale u mňa to asi platí opačne. Cítim sa skvele.“

Ferrari si na domácom okruhu pripomenie 70. výročie vzniku a neexistuje lepší spôsob oslavy ako víťazstvo v pretekoch formuly 1. „Dá sa povedať, že v Spa som sa poučil v určitých veciach. Niečo by som teraz robil inak. Ukázali sme skutočnú formu, mali sme rýchlosť. Pred nami sú dôležité preteky. Prežívam tu silné momenty, pretože na tomto okruhu som dosiahol svoje prvé víťazstvo v F1. Na papieri sa zdá, že trať lepšie sedí nášmu oponentovi. Náš výkon v Spa nám však dáva nádej,“ povedal Vettel pre oficiálnu stránku Ferrari.

Premenlivá predpoveď počasia

Od jazdcov tretieho najlepšieho tímu sezóny Red Bullu Daniela Ricciarda a Maxa Verstappena sa neočakáva v Taliansku príliš veľa, pretože obaja by mali dostať penalizácie na štarte za presiahnutie počtu využitých komponentov pohonnej jednotky.

Počasie na severe Talianska sa bude cez víkend meniť. V piatok by mali okruh v Monze zasiahnuť búrky, ktoré utíchnu až pred začiatkom sobotňajšieho predpoludňajšieho tréningu. Kvalifikácia aj preteky by sa mali jazdiť už v suchých podmienkach. Maximálna teplota dosiahne hranicu 26°C. Výrobca pneumatík Pirelli dodal tímom stredne tvrdé, mäkké a supermäkké zmesi. Sobotňajšia kvalifikácia aj nedeľňajšie preteky odštartujú o 14.00 h. Priame prenosy z tréningov a kvalifikácie ponúkne stanica Sport1, VC Talianska odvysiela naživo Sport2.

VEĽKÁ CENA TALIANSKA

Dejisko: okruh Autodromo Nazionale Monza

Dĺžka okruhu: 5793 m

Dĺžka pretekov: 306,720 km (53 kôl)

Divácka kapacita: 113 860 divákov

Minuloročný víťaz: Nico Rosberg (Nem.) Mercedes

Najrýchlejšie kolo v pretekoch: Rubens Barrichello (Braz.) Ferrari 1:21,046 (2004)

Najviac víťazstiev – jazdec: 5 – Michael Schumacher (1996, 1998, 2000, 2003, 2006)

Najviac víťazstiev – tím: 18 – Ferrari

Prehľad víťazov posledných 10 ročníkov VC Talianska:

2016 Nico Rosberg (Nem.) Mercedes

2015 Lewis Hamilton (V. Brit.) Mercedes

2014 Lewis Hamilton (V. Brit.) Mercedes

2013 Sebastian Vettel (Nem.) Red Bull

2012 Lewis Hamilton (V. Brit.) McLaren

2011 Sebastian Vettel (Nem.) Red Bull

2010 Fernando Alonso (Šp.) Ferrari

2009 Rubens Barrichello (Braz.) Brawn GP

2008 Sebastian Vettel (Nem.) Toro Rosso

2007 Fernando Alonso (Šp.) McLaren

Poradie MS (po 12 z 21 pretekov): 1. Sebastian Vettel (Nem.) Ferrari 220 bodov, 2. Lewis Hamilton (V. Brit.) Mercedes 213, 3. Valtteri Bottas (Fín.) Mercedes 179, 4. Daniel Ricciardo (Aus.) Red Bull 132, 5. Kimi Räikkönen (Fín.) Ferrari 128, 6. Max Verstappen (Hol.) Red Bull 67

Pohár konštruktérov: 1. Mercedes 392 bodov, 2. Ferrari 348, 3. Red Bull 199, 4. Force India 103, 5. Williams 41, 6. Toro Rosso 40