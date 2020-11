Fortuna liga má nového lídra, Weissa zo zápasu s Michalovcami vyradilo zranenie (video)

Futbalová Fortuna liga má nového lídra. Víťazstvo Slovana Bratislava v Michalovciach 2:0 znamená, že obhajca titulu sa po nekompletnom 13. kole najvyššej súťaže dostal na úroveň Dunajskej Stredy.

Oba tímy majú po 29 bodov, ale Bratislavčania disponujú lepším skóre. Futbalisti zo Žitného ostrova prišli o líderskú pozíciu vinou domácej remízy s posledným Pohroním (0:0), stále však majú k dispozícii odložený zápas so Sereďou.

Vypracovali si viacero šancí

Michalovce nastúpili v okyptenej zostave bez hráčov, ktorí zostali s koronavírusom v karanténe. Slovanu zasa chýbal čerstvý navrátilec do reprezentácie Vladimír Weiss, vyradilo ho menšie svalové zranenie. Prvý gól víťazného tímu strelil v 41. min strelou spoza šestnástky Rafael Ratao, poistku pridal v 57. min Alen Ožbolt z pokutového kopu.

„Myslím si, že sme to zvládli. Na ťažkom teréne a proti súperovi, ktorý sa zo všetkých síl snažil o body, sme si vypracovali viacero šancí. Zaslúžene sme zvíťazili. Musíme si vážiť tieto tri body, aj vzhľadom na náročnú situáciu, v ktorej sa ocitol každý klub a aj my všetci,“ uviedol tréner ŠK Slovan Bratislava Darko Milanič na klubovom webe.

K nečakanej absencii Weissa slovinský tréner slovanistov poznamenal: „Vo štvrtok na tréningu pocítil bolesť vo svale. Nie je to nič vážne, proces jeho návratu do plného tréningu by mal trvať len pár dní. Myslím si, že na reprezentačný zraz by mal odcestovať a tam lekársky tím posúdi, či bude môcť nastúpiť.“

Siedme čisté konto

Po vyše mesiaci sa vrátil do základnej zostavy Slovana holandský stredopoliar Joeri de Kamps. Hráč, ktorého sužovali zdravotné problémy, odohral 76 minút.

„Náročný terén vždy vyhovuje brániacemu tímu, nám komplikoval hru. Od začiatku sme na súpera vyrukovali s vysokým napádaním, snažili sme sa okamžite získavať lopty a útočiť. Dlho sme dobýjali ich obranu, veľmi nám pomohol pekný gól tesne pred prestávkou. Naše víťazstvo je zaslúžené,“ uviedol Joeri de Kamps na klubovom webe.

„Belasí“ si v trinástom kole pripísali siedme čisté konto. Aj nula na konte inkasovaných gólov Dominika Greifa patrí medzi pozitíva.

„Myslím si, že sme ako tím veľmi zodpovedne bránili. V takýchto zápasoch čakajú súperi na brejky, my sme ich dobrými návratmi do defenzívy prakticky do ničoho nepustili. Aj od tohto sa môžeme ďalej odraziť. Sami si uvedomujeme, čo sa stalo proti Nitre. Trápi nás to. Snažili sme sa zareagovať a vrátiť sa na víťaznú vlnu. Dva týždne reprezentačnej pauzy využijeme naplno, aby sme v závere jesene získali čo najviac bodov,“ dodal De Kamps.