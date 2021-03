Fórum cestovného ruchu kritizuje zavedenie zelených pasov, vyzýva na slobodu v cestovaní

Fórum cestovného ruchu okrem pomalého kompenzačného mechanizmu kritizuje aj plánované zavedenie zelených pasov pre cestujúcich. Ako uviedla pre agentúru SITA Zuzana Ballaschová, predsedníčka fóra, tieto plány sú v rozpore so stanoviskom výboru Svetovej zdravotníckej organizácie z 15. januára 2021.

Ochrana pred diskrimináciou

Výbor pre reguláciu zdravotných predpisov odporučil, aby krajiny nevyžadovali od prichádzajúcich cestujúcich dôkaz o zaočkovaní, lebo vplyv očkovania na zníženie prenosu infekcie nie je známy. Aj pre obavy, že nové varianty koronavírusu môžu znížiť účinnosť vakcín, nie je možné rozlične zaobchádzať so zaočkovanými a nezaočkovanými.

Je to aj v rozpore s rezolúciu Parlamentného zhromaždenia Rady Európy, ktorá kladie dôraz na dobrovoľnosť očkovania a vyzýva štáty, aby chránili občanov pred diskrimináciou tých, ktorí nebudú očkovaní z dôvodu možných zdravotných rizík alebo z vlastnej vôle.

Sloboda v cestovaní

Ako podotkla Zuzana Ballaschová, jedným zo základných princípov, ktoré má ukotvené Fórum cestovného ruchu aj vo svojich stanovách, je sloboda v cestovaní.

„Samozrejme, s rešpektom ku všetkým krátkodobým nevyhnutným opatreniam na zachovanie bezpečnosti krajiny a jej obyvateľov. Nie je však prijateľné, aby sme sa preukazmi, doložkami, rôznymi vyhláškami a ich výnimkami vrátili dlhodobo do doby pred rok 1989, a to obzvlášť nie v európskom priestore,“ dodala šéfka fóra s tým, že mnohé cestovné kancelárie by však uvítali akékoľvek opatrenie, ktoré by zjednodušilo a sprehľadnilo cestovanie medzi krajinami už len preto, aby sa čím skôr mohli vrátiť k práci, a to k organizácii a predaju zájazdov.

Vrátenie peňazí za určitých podmienok

„Sloboda v cestovaní ako základný dlhodobý princíp cestovania a sloboda pohybu ako základné ľudské právo musí však zostať zachované,“ zdôraznila Zuzana Ballaschová.

Pokiaľ si už klienti podľa fóra objednali zájazd, alebo spojenú cestovnú službu, cestovné kancelárie sa môžu s nimi dohodnúť do augusta 2021 na náhradnom, alebo odloženom zájazde. Kritická skupina si môže podľa zákona nárokovať na vrátenie peňazí, pokiaľ sa cestovná kancelária s klientom nedohodne inak, a to v priebehu septembra 2021.