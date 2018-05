Foto: Americkí vedci riešia záhadu neidentifikovanej šelmy, odpoveď ponúknu až testy DNA

DENTON 26. mája (WebNoviny.sk) — Americkí vedci riešia záhadu neznámej šelmy, ktorú zastrelil majiteľ ranča v polovici mája v štáte Montana. Zviera sa podobá na vlka, má však príliš krátke zuby, príliš veľké uši, malé predné laby i neobvyklú srsť.

Rančer ho zastrelil 16. mája neďaleko mesta Denton, keď ho zbadal v blízkosti svojho dobytka. Podľa odborníkov by mohlo ísť o kríženca vlka a psa. Svetlo do prípadu majú vniesť až testy DNA, ktoré by mali byť známe zhruba za týždeň.