Foto: Autobusár na východe Slovenska cúval hore-dole a narazil do stromu, nafúkal takmer 2,5 promile

Poriadne opitý autobusár havaroval na východe Slovenska. Ako informujú policajti na sociálnej sieti Facebook, v dychu mu namerali 2,40 promile alkoholu.

„Šoférovať autobus, potom zmeniť smer trasy a cúvať hore-dole, a vo finále naraziť do stromu a zaparkovať v priekope. Nie, to nie je vymyslené, to je nočná realita medzi Slancom a Slančíkom,“ napísali policajti k nehode.