Foto: Bratislava má novú dočasnú stanicu s 34 nástupišťami pre autobusy

BRATISLAVA 1.októbra (WebNoviny.sk) – Autobusová stanica Mlynské nivy v hlavnom meste SR Bratislave sa od nedele 1. októbra presťahovala do priestorov na Bottovej ulici. Autobusovú stanicu, ktorú čaká búranie, presťahovali do náhradných priestorov v nočných hodinách zo soboty na nedeľu.

Náhradná autobusová stanica plne nahradila dopravné kapacity autobusovej stanice Mlynské nivy. Cestujúci v nej nájdu informácie o spojoch, oddychovú zónu, priestor na odkladanie batožiny, cyklostojany, toalety s prebaľovacím pultom, miesta na dobitie telefónov a nechýba ani verejná wi-fi sieť.

Cestujúci majú tiež k dispozícii aj niekoľko stánkov s rýchlym občerstvením a aj kaviareň. Investorom novej autobusovej stanice je spoločnosť HB Reavis Slovakia.

Prvý autobus odišiel o 4:00 ráno

K náhradnej autobusovej stanici sa ľudia dostanú akýmkoľvek dopravným prostriedkom alebo pešo. Šoféri budú môcť využiť príjazd z Chalupkovej ulice, priamo pred budovou budú k dispozícii miesta na krátkodobé parkovanie.

„Odchod prvého autobusového spoja bol naplánovaný na nedeľu o 04:00 ráno v smere na letisko Schwechat a do centra Viedne,“ informovala agentúru SITA hovorkyňa Slovak Lines, a. s. Eva Vozárová.

Ako ďalej dodala, autobusové spoje budú odchádzať a prichádzať na autobusovú stanicu na Bottovej ulici v nezmenených časoch.

„Pre autobusy je pripravených celkovo 34 nástupíšť. V prípade liniek zabezpečujúcich prímestskú dopravu v Bratislavskom kraji sú odchody z nástupíšť prehľadne rozdelené podľa regiónu, do ktorého autobus smeruje,“ poznamenala.

Zmeny nástupíšť liniek

Linka do Viedne a na letisko Schwechat po novom odchádzájú z nástupišťa č. 1. Do rakúskeho Wolfsthalu autobusy premávajú hlavne z nástupíšť č. 1 a 2. Zároveň premávajú z nástupíšť č. 2 a č. 3 aj medzinárodné linky do ďalších štátov.

„Na nástupišti č. 4 nastúpia na autobus cestujúci, ktorí sa potrebujú dostať do Viedne na koncerty alebo do nákupného centra v Parndorfe, lyžiarskeho strediska Stuhleck, do Neusiedl am See či Hainburgu,“ vymenovala Vozárová.

Z nástupíšť č. 5, 6, 7, 8 a 9 odchádzajú diaľkové, medzinárodné a vybrané prímestské linky. Autobusy do regiónov Dunajská Streda a Galanta pristavia pri nástupištiach 10, 11 a 12. Pre cestujúcich v smere do Malaciek a Rohožníka budú k dispozícii nástupištia s číslovaním od 13 po 17.

Nástupište č. 18 vyhradili pre zájazdy a dopravu pre cestovné kancelárie. Autobusy do regiónu Pezinka odchádzajú z nástupíšť 19 až 22, do regiónu Senec z nástupíšť 23 až 26, do regiónu Šamorín 27 až 31. Nástupištia 32, 33 a 34 obsluhujú autobusové linky smerujúce do Nitry, Banskej Bystrice, Prahy, Budapešti, Viedne, prípadne ďalšie medzinárodné či diaľkové spoje.

Nová Nivy Tower

S výstavbou nového autobusového terminálu s nákupným centrom a tržnicou na mieste pôvodnej autobusovej stanice chce spoločnosť HB Reavis začať 2. októbra.

V máji už začala stavať administratívnu budovu Nivy Tower s výškou 125 metrov, ktorá sa bude nachádzať na rohu Svätoplukovej ulice a Mlynských nív, ponúkne návštevníkom napríklad reštauráciu s výhľadom na Bratislavský hrad, Kolibu či Kamzík, priestory na konanie konferencií a ľudia sem budú môcť zavítať aj na rôzne výstavy.

Jej dokončenie plánuje investor na prelome rokov 2019 až 2020.