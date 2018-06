Foto: Bratislava má prvú Dáždnikovú ulicu, návštevníci Urban Art Festivalu prekonali rekord

BRATISLAVA 30. júna (WebNoviny.sk) – Galéria Nedbalka spolu s partermi v sobotu podvečer slávnostne otvorila historicky prvú bratislavskú Dáždnikovú ulicu. Do konca septembra sa na ňu premenila časť Nedbalovej ulice.

Dáždniková ulica v réžii Galérie Nedbalka sa inšpirovala nádhernou krížikovou výšivkou z okolia Vajnor a maľbami Ľudovíta Fullu, ktoré možno vidieť v Galérii Nedbalka. Výšivky boli spracované na námet Tomáša Kompánika, ktorý zmapoval všetky výšivky bratislavského regiónu vo svojej publikácii. Ako ďalej agentúru SITA informovala riaditeľka Galérie Nedbalka Lucia Gunišová Pavuková, „tento letný hit, ktorý sa nikdy neopozerá, má teraz premiéru v Bratislave v rámci Urban Art Festivalu.“ Súčasťou jeho štartu bol aj úspešný pokus o prekonanie rekordu v počte naraz otvorených dáždnikov.

Dáždniková ulica sa prvýkrát objavila v portugalskom meste Águeda pri príležitosti festivalu Ágitagueda. Farebný fenomén sa neskôr objavil v Rumunsku, Veľkej Británii, Nemecku, Španielsku, Kórei a v ďalších krajinách sveta. Inštalácia Dáždnikovej ulice bude v Bratislave prístupná do 30. septembra. „Na tomto projekte sme pracovali tri roky a dnes vidíme nádherný výsledok,“ cituje tlačová správa spoluzakladateľku a majiteľku galérie Miloslavu Paškovú.

Galéria Nedbalka je súkromná galéria a nezisková organizácia, ktorá vznikla vďaka milovníkom umenia a filantropom Petrovi Paškovi a Arturovi Bartoškovi v októbri 2012. Snahou galérie je postupne zbierať, spracovávať a prezentovať výtvarné diela 20. storočia s presahom do konca 19. a začiatku 21. storočia, ktoré vznikli na Slovensku. Pre záujemcov je otvorená denne okrem pondelka od 13:00 do 19:00 a okrem umenia ponúka aj pôsobivý interiér s vnútornou štruktúrou pripomínajúcou Guggenheimovo múzeum v New Yorku. Viac o galérii možno nájsť na http://www.nedbalka.sk.