Foto: Britská moreplavkyňa je už na pevnine, po búrke ju zachránila čínska nákladná loď

Susie Goodall is currently #sailing through the #SouthPacific Ocean for the #GoldenGlobeRace, which is the largest and deepest ocean on the planet. https://t.co/ypZ4Yjj2qR @susieBgoodall #womenwatchwednesday @ggr2018official pic.twitter.com/UQ5M9vUEKO

— DHL Global Trade (@DHLGlobal) November 28, 2018