Foto: Charleston sa pripravuje na hurikán Irma, redaktorka WebNoviny.sk je priamo na mieste

CHARLESTON 10. septembra (WebNoviny.sk) – Aj mesto Charleston v Južnej Karolíne ovládnu v najbližších dňoch silný vietor a bleskové povodne spôsobené hurikánom Irma. Hladina vody môže stúpnuť o niekoľko metrov a pre domy postavené v blízkosti pobrežia to môže mať katastrofické následky.

Časť obyvateľov z mesta odišla a nechala po sebe prázdne regály v supermarketoch či žiadne palivo na čerpacích staniciach. Tí, ktorí zostali, sa proti veľkej vode budú brániť s vreciami plnými piesku a domov si nakúpili dostatočné zásoby jedla a vody.

Hurikán Irma sa stal témou číslo jeden v miestnych médiách, ktoré celý deň vysielali nové informácie o búrkovom systéme. Aj takto priblížila situácia v Charlestone redaktorka portálu WebNoviny.sk, ktorá je priamo na mieste.

Prázdne obchody, kolabujúca doprava

Po posledných spresnených informáciách z Národného hurikánového centra sú vydané pre oblasť Charlestonu výstrahy najmä pre stúpajúcu vodu z oceánu. Irma priamo Charleston a jeho okolie nezasiahne, ale svojím okrajovým vplyvom môže spôsobiť nemalé škody.

Supermarkety sa v posledných dňoch hemžili obyvateľmi, ktorí nakupovali zásoby pre najbližšie dni. Išlo prevažne o potraviny ako voda, chlieb, prípadne jedlo s rýchlou prípravou.

Do troch dní opustilo Charleston množstvo ľudí. Sťahovacie dodávky neodchádzali len počas dňa, ale obyvatelia v osobných autách odchádzali aj v noci a nad ránom. Vytvárajúce kolóny pred hasičskou stanicou, kde miestni obyvatelia mohli dostať vrecia plné piesku, riešila miestna polícia, ktorá musela nakoniec riadiť premávku.

Tropická búrka a bleskové povodne

Hurikán Irma momentálne ničí Floridu, no svojím správaním vytláča vodu do vyšších oblastí. Charleston leží na delte riek, preto mesto zasiahnu nielen záplavy spôsobené týmto tlačením, ale aj tropickou búrkou, ktorá má mesto zasiahnuť v nedeľu a potrvá predbežne do utorku.

Prvé údaje hovorili, že voda stúpne o približne dva metre, v súvislosti s tropickou búrkou sa však môže hladina zvýšiť až o päť metrov. Na pláži Folly Beach v sobotu miestni surferi využívali silnejšie vlny, no okrem domácich sa na pláž už nedalo dostať, rovnako aj do historického centra mesta Charleston.