Foto: Colníci zaistili stovky falzifikátov detských hračiek, môžu byť zdraviu škodlivé

Viac ako 1 300 falzifikátov značkových detských hračiek objavili colníci v skladoch na Starej Vajnorskej v Bratislave. Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa Colného úradu Bratislava Drahomíra Adamčíková, colníci zaistili 1 258 kusov stavebníc značky Lego a 53 kabeliek obľúbenej detskej značky Hello Kitty. Finančný únik predstavuje takmer 15-tisíc eur.

Tovar skončí v spaľovni

Vo veci prebieha ďalšie konanie podľa zákona o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi. Zaistený tovar skončí s najväčšou pravdepodobnosťou v spaľovni a predávajúcemu hrozí pokuta až do 67-tisíc eur, prípadne trestné stíhanie.

Colný úrad upozorňuje verejnosť, že falzifikáty môžu byť zdraviu škodlivé. Na ich výrobu sa používajú nekvalitné materiály alebo ich lacné náhrady. Výrobky nie sú spoľahlivo testované a neprechádzajú žiadnou kontrolou.

Podpora terorizmu a detskej práce

Spotrebitelia by mali mať na pamäti aj to, že touto kúpou podporujú organizovaný zločin, kriminalitu, šedú ekonomiku, detskú prácu, nezamestnanosť aj terorizmus. Ako upozornila Adamčíková, výrobcovia napodobením vymýšľajú rôzne triky, no sú isté znaky, ako rozpoznať originál od falzifikátu.

V prvom rade je to miesto predaja. Napríklad tržnice, čínske e-shopy i menšie kamenné prevádzky nie sú vo väčšine prípadov zárukou predaja kvalitného tovaru známych značiek.