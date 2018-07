Foto: Ďalšou zastávkou historického Prezidentského vlaku budú Košice

KOŠICE 10. júla (WebNoviny.sk) – Košičania si môžu 12. júla pozrieť unikátny Prezidentský vlak na košickej železničnej stanici.

Je to jedinečný medzištátny projekt, ktorý pripravili Národní technické museum Praha v spolupráci s Českými dráhami, Železnicami SR, Slovenským technickým múzeom – Múzeom dopravy Bratislava, a občianskym združením Spolok Výhrevne Vrútky. Obyvateľom pripomenie 100. výročie vzniku prvej Československej republiky (ČSR).

Do metropoly východu by mal parný rušeň Zelený Anton pritiahnuť salónne vozne, ktoré slúžili prezidentom počas ich pracovných ciest doma i v zahraničí, vo štvrtok 12. júla. Verejnosť by podľa organizátorov mala mať možnosť prezrieť si unikátnu súpravu vo štvrtok približne od 17:00 do 18:00. V piatok 13. júla bude vlak k dispozícii od 10:00 do 18:00.

Prezidentský vlak začal svoju prezentáciu v Prahe 28. júna 2018 a následne mal zastávky aj v ďalších českých mestách. Na Slovensku ho už mohli vidieť obyvatelia Bratislavy, Nitry, Zvolena, Lučenca a Žiliny.