Foto: Danko nekradni RTVS, protestovalo v Bratislave združenie Nová Generácia

BRATISLAVA 30. mája (WebNoviny.sk) – Proti politizácii RTVS pred historickou budovou Národnej rady SR, kde dnes vypočúvajú kandidátov na šéfa verejnoprávneho telerozhlasu, protestovalo združenie Nová Generácia.

Na transparentoch mali napísané „Neberte nám nezávislé spravodajstvo“, „Danko nekradni RTVS“ a „Nedovoľme spolitizovať RTVS“. Ako sa pre médiá vyjadril predseda Novej Generácie Tomáš Smutný, neprotestovali proti alebo za konkrétneho kandidáta, ale proti snahám spolitizovať RTVS.

Smutný poukázal na čísla

„Keďže je to verejnoprávna televízia, nechceme, aby premiér Robert Fico (Smer-SD) a predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) ju vrátili späť do 90-rokov. Tvrdia, že je to nefunkčná televízia, ale výsledky za posledných päť rokov ukazujú opak. Vzrástol podiel na trhu, takisto objektivita spravodajstva. Tvrdenia Fica a Danka sú čisté lži,“ povedal Smutný.

Smutný však nevedel povedať, že víťazstvo ktorého kandidáta by bolo dôkazom, že vyhral Andrej Danko. Upozornil však, že predstavitelia SNS už povedali jedno meno (Jaroslava Rezníka, pozn. SITA).

Dokonca bolo podľa nich prekvapivé vyjadrenie šéfa ĽSNS Mariana Kotlebu, ktorý sa vyjadril, že možno podporí kandidáta, ktorého podporuje asi aj Andrej Danko. To Smutný označil za nebezpečné vyjadrenie. Ako dodal, ak niekto tvrdí, že RTVS je nefunkčná inštitúcia, treba sa mať na pozore, pretože čísla hovoria pravý opak.

Vypočutie kandidátov na šéfa RTVS

Poslanci národnej rady, ale aj široká verejnosť sa dnes môžu bližšie zoznámiť s kandidátmi na šéfa verejnoprávneho Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) a ich zámermi.

Proces výberu generálneho riaditeľa RTVS od 9:00 pokračuje verejným vypočutím kandidátov na šéfa RTVS v historickej budove Národnej rady (NR) SR v Bratislave.

Na verejné vypočutie kandidátov na post generálneho riaditeľa RTVS bolo pozvaných deväť kandidátov – Peter Abrahám, Richard Dírer, Fedor Flašík, Norbert Majer, Václav Mika, Jaroslav Rezník, Michal Ruttkay, Zuzana Ťapáková a Stanislav Velitzky, Norbert Majer však neprišiel.