Foto: Daviscupový súboj medzi Slovenskom a Švajčiarskom otvoria Kližan s Ehratom

Líder slovenského výberu Martin Kližan a dvojka švajčiarskeho tímu Sandro Ehrat sa od 17.00 h stretnú v úvodnej z dvoch piatkových dvojhier v rámci bratislavského stretnutia 1. kola I. skupiny euro-africkej zóny, v ktorom Slováci vyzvú Švajčiarov.

V druhom dueli, ktorý sa bude hrať na antuke pod otvorenou strechou v bratislavskom Národnom tenisovom centre (NTC), proti sebe nastúpia Andrej Martin a singlová jednotka Švajčiarov Henri Laaksonen. Rozhodol o tom štvrtkový žreb programu stretnutia v jeho dejisku.

V sobotu sa ako prvá hrá štvorhra

Sobotňajší program o 16.00 h sa začne štvorhrou, do ktorej nehrajúci kapitáni nominovali Filipa Poláška s Igorom Zelenayom a Marca-Andreu Hüslera s Henrim Laaksonenom. Potom príde na rad súboj Martina Kližana s Henrim Laaksonenom a víkendový harmonogram by mala ukončiť konfrontácia Andreja Martina so Sandrom Ehratom.

Slovensko – Švajčiarsko (Davisov pohár) prvé kolo I. skupiny euro-africkej zóny Piatok dve dvojhry postupne od 17.00 h Martin Kližan – Sandro Ehrat

Andrej Martin – Henri Laaksonen Sobota štvorhra a dve dvojhry postupne od 16.00 h Filip Polášek, Igor Zelenay – Marc-Andrea Hüsler, Henri Laaksonen

Martin Kližan – Henri Laaksonen

Andrej Martin – Sandro Ehrat

„Laaksonena sme očakávali na poste jednotky. Možno sme počítali viac na pozíciu dvojky s Hüslerom. Je to nepríjemnejší hráč, ktorý dokáže vyhrať aj s vyššie postavenými tenistami. Ehrat má síce menej výkyvov, ale z môjho pohľadu je aj menej nebezpečný,“ uviedol na štvrtkovej tlačovej konferencii nehrajúci kapitán Slovenska Dominik Hrbatý.

Andrej Martin doplnil: „S Laaksonenom sa dobre poznáme, sme v podobnom veku. Stretli sme sa aj v zápasoch, a tak sa na tento duel teším. Ostatných švajčiarskych reprezentantov taktiež poznám, keďže som s nimi hrával v tamojšej lige.“

Švajčiarskou jednotkou Laaksonen

Mužom číslo jedna vo švajčiarskej zostave je podľa očakávania Laaksonen, ktorý figuruje vo svetovom rebríčku na 110. priečke. Na pozíciu dvojky si mohol vyberať nehrajúci kapitán Severin Lüthi medzi dvojicou hráčov z chvosta tretej svetovej stovky. Napokon uprednostnil Ehrata pred Hüslerom.

Švajčiarsko – káder Henri Laaksonen (110. vo svetovom rebríčku ATP vo dvojhre, 294. vo štvorhre)

Sandro Ehrat (286./766.)

Marc-Andrea Hüsler (287./149.)

Damien Wenger (915./562.)

Jerome Kym (1234./ -) Kapitán: Severin Lüthi

„Sandro hral v posledných týždňoch veľmi dobre. Dosiahol dobré výsledky, nabral sebavedomie a hrá dobre na antuke, takže to rozhodlo v jeho prospech. Nomináciou Slovenska nie som prekvapený. Myslím si, že Dominik vie, čo robí. Vedel som, že Slováci majú dostatok kvalitných hráčov a môžu si vyberať,“ povedal Lüthi.

Prvý vzájomný zápas oboch krajín

V prípade daviscupových výberov Slovenska a Švajčiarska pôjde o historicky prvé meranie síl. „Helvéti“ sa predstavia v Bratislave v pozícii outsiderov, keďže v ich nominácii absentujú najväčšie hviezdy v podobe Rogera Federera a Stana Wawrinku.

Slovensko – káder Martin Kližan (90. vo svetovom rebríčku ATP vo dvojhre, 709. vo štvorhre)

Andrej Martin (114./193.)

Norbert Gombos (117. / 1052.)

Filip Polášek (- / 30.)

Igor Zelenay (- / 66.) Kapitán: Dominik Hrbatý

Víťaz septembrového daviscupového stretnutia si udrží šancu, aby mohol v marcovej baráži zabojovať o účasť na záverečnom turnaji tejto súťaže v roku 2020. V novembri tohto roka budú slovenskí tenisti v Madride chýbať, keďže vo februárom domácom súboji o postup podľahli hráčom Kanady.