Foto: Denis si sadol za volant opitý, policajtom ponúkol originálne vysvetlenie

Opitý šofér Felicie uviedol policajtom vskutku originálnym dôvod, prečo si sadol za volant pod vplyvom alkoholu. Hliadka 35-ročného Denisa zastavila v nedeľu popoludní na Veternej ulici v Trnave. Trnavčan sa vybral za svojou láskou do Martina.

Ako agentúru SITA informovala trnavská policajná hovorkyňa Martina Kredatusová, pri dychovej skúške mu namerali 2,10 promile alkoholu v dychu.

Policajtom to aj zdôvodnil, kým by vraj dorazil na miesto, tak by vytriezvel. Vodiča obvinili z ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Triezvel nakoniec v policajnej cele, kde čaká na rozhodnutie súdu.