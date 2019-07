Foto: Detský rómsky zbor otvoril program druhého dňa festivalu Pohoda, návštevníci si užili aj dážď

Piatkové popoludnie na festivale Pohoda patrilo gitarovým kapelám, reggae aj detskému rómskemu zboru Čhavorenge, ktoré pod vedením Idy Kelarovej a v sprievode Českej filharmónie otvorilo program na hlavnom stagei.

Otvorili všetky pódiá

V druhý festivalový deň sa už otvorili všetky pódiá. Novinkou je krásne kryté pódium s vitrážami Sporka Science & Magic, kde sa konajú vedecké debaty a tiež koncerty.

V piatok sa tu mohli návštevníci a návštevníčky dozvedieť informácie napríklad o nonstop linke dôvery pre dospelých s názvom Nezábudka, ktorá funguje zdarma. O zákulisí hlavného pódia na Pohode porozprával jeho stage manager.

Nekompromisný rock’n’rollovový koncert v Sporka Science & Magic predviedli slovenskí The Youniverse, ktorým výnimočné prostredie stageu veľmi pristalo. Formácia predstavila skladby ako I blame him či Riverbanks a na záver aj coververziu piesne Lazaretto od Jacka Whitea.

Na pódium prišli v pršiplášťoch

Dravý výraz speváčky Tammy Nižňanskej a dokonalá gitara Jerguša Oravca elektrizovali publikum, ktoré malo možnosť zažiť vystúpenie s výborným zvukom hodné veľkého pódia.

Na Orange stagei sa predstavila ďalšia slovenská kapela – Walter Schnitzelsson, ktorá ponúkla aj skladby ako Mother, Everything is alright či Higher z nového albumu Sugar Kids Won’t Stop Screaming (2019).

Dvadsaťdeväročný Kanaďan Mac DeMarco prišiel so svojou kapelou na Urpiner stage o 18:10 a na úvod predstavil všetkých členov formácie, pričom niektorí z nich mali na sebe žlté pršiplášte. Muzikant predviedol piesne ako napríklad Nobody, The Stars Keep On Calling My Name, Freaking Out the Neighborhood či Another One.

Nad tribúnami sa objavila dúha

Svojrázny spevák i tanečník komunikoval s publikom, tešil sa z dúhy, ktorá sa objavila nad tribúnami pri hlavnom stagei a pobavil ľudí aj stojkou na rukách.

Aj napriek celodenným prehánkam, ktoré práve počas koncertu Maca DeMarca nahradilo slnko, si návštevníci piatkové popoludnie naplno užívali.

Okrem hudobných vystúpení mohli využiť aj bohatý sprievodný program, zahrať si petang, pingpong či stolný futbal alebo sa zúčastniť na rôznych diskusiách. V Literárnom stane Martinus napríklad rozprával na tému Mojich tridsať rokov / ’89 Fedor Gál.