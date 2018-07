Foto: Dobrovoľníci vojenskej prípravy majú za sebou prvé dni výcviku, navštívil ich aj minister Gajdoš

BRATISLAVA 6. júla (WebNoviny.sk) – Vojaci dobrovoľnej vojenskej prípravy majú za sebou prvé dni výcviku. Celkovo 87 účastníkov, z toho 23 žien cvičí od pondelka 2. júla v priestoroch Základne vojenského a mobilizačného doplňovania v Martine.

Počas 11 týždňov získajú príslušníci dobrovoľnej vojenskej prípravy základné vojenské vedomosti zručnosti a po úspešnom ukončení aj viac ako 1 100 eur.

Základné vedomosti

Do Martina ich v piatok prišli podporiť aj minister obrany SR Peter Gajdoš a náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Daniel Zmeko. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa ministerstva obrany Danka Capáková.

„Vážim si, že títo mladí ľudia sa rozhodli vymeniť prázdniny, či letnú dovolenku za ´vojenský dril´, pretože majú záujem byť pripravení na obranu svojej vlasti. Navyše v súčasnosti je to jediný legálny spôsob, ako môžu získať základné vedomosti a zručnosti bez toho, aby vstúpili do profesionálnych ozbrojených zložiek,“ povedal minister obrany Peter Gajdoš a zdôraznil, že hlavnou motiváciou pre absolvovanie dobrovoľnej vojenskej prípravy by malo byť v prvom rade vlastenectvo a záujem o obranu Slovenskej republiky.

Podľa Zmeka je to vynikajúca príležitosť

Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Daniel Zmeko zdôraznil, že výcvik vojakov dobrovoľnej vojenskej prípravy je dôležitou súčasťou systému tvorby záloh.

“A podporuje tak náš primárny cieľ, čiže zabezpečenie obranyschopnosti Slovenskej republiky. Zároveň je to vynikajúca príležitosť, aby si mladí ľudia, ktorí zatiaľ nie sú rozhodnutí pre službu v profesionálnych ozbrojených silách, skúsili jej aspekty,” uviedol.

Veliteľ Základne vojenského a mobilizačného doplňovania v Martine Ľubomír Podhorec vysvetlil, že príslušníci tohtoročnej dobrovoľnej vojenskej prípravy zatiaľ prešli úvodnou administratívou, zdravotnými prehliadkami, boli vystrojení a začali plniť úlohy 11-týždňového výcviku.

“Z toho sedem týždňov ich čaká základný a štyri týždne odborný. A dobrovoľnú vojenskú prípravu ukončia slávnostným nástupom a zložením prísahy,” dodal.

Stanú sa zdrojom zálohy

Výcvik, ktorého súčasťou je telesná, poradová, ženijná, topografická, psychologická, zdravotnícka, taktická a strelecká príprava bude pokračovať do 14. septembra 2018. Absolventi tak získajú vedomosti a zručnosti z odbornosti strelec, ženista, odmorovač a spojár a budú povýšení na vojakov 2. stupňa.

Zároveň sa stanú jedným zo zdrojov záloh a v prípade záujmu o vstup do Ozbrojených síl SR už nebudú musieť absolvovať základný vojenský výcvik.

Rezort obrany zabezpečuje pre účastníkov počas celého výcviku bezplatné ubytovanie, stravu, výstroj a výzbroj a náhradu cestovného.