Foto: Dráma Roma ovládla udeľovanie Critics’ Choice Awards, cenu získala aj speváčka Lady Gaga

LOS ANGELES 14. januára (WebNoviny.sk) – Nedeľné udeľovanie Critics’ Choice Awards asociácie filmových kritikov Broadcast Film Critics Association (BFCA) a asociácie televíznych novinárov Broadcast Television Journalists Association (BTJA) ovládla dráma Roma so štyrmi trofejami.

V televíznych kategóriách získali po tri ceny V službách KGB (2013) a The Marvelous Mrs. Maisel (2017), ktoré vyhlásili za najlepší dramatický a komediálny seriál.

Roma sa stala najlepším filmom, najlepším cudzojazyčným filmom a Alfonso Cuarón si odniesol trofeje za réžiu a kameru. Pro tri ceny získali Čierny panter a Vice, pričom marvelovskú komiksovku ocenili za výpravu, kostýmy a vizuálne efekty, zatiaľ čo životopisná dramédia dostala cenu za masky a Christiana Balea vyhlásili za najlepšieho herca aj najlepšieho herca v komédii. Ceny za herecké výkony vo vedľajších úlohách získali Mahershala Ali (Green Book) a Regina King (If Beale Street Could Talk).

Vo dvoch ženských hereckých kategóriách pritom následkom zhody v počte hlasov vyhlásili po dve víťazky. Critics’ Choice Award pre najlepšiu herečku v hlavnej úlohe filmu si prevzali Glenn Close (Manželka) a Lady Gaga (Zrodila sa hviezda), zatiaľ čo v kategórii Najlepšia herečka v televíznom filme alebo limitovanej sérii bodovali Amy Adams (Ostré predmety) a Patricia Arquette (Útek z väzenia v Dannemore).

Komédia Favoritka, ktorá so 14 nomináciami vládla zoznamu kandidátov, napokon získala len dve ceny – pre Najlepšie herecké obsadenie a tiež individuálnu trofej v kategórii Najlepšia herečka v komédii pre Oliviu Colman.

Anglická herečka Claire Foy si z rúk Violy Davis na ceremoniáli prevzala cenu #SeeHer. Tvorcovi sitkomu Teória veľkého tresku (2007) Chuckovi Lorrovi vzdali poctu a odovzdali špeciálnu Critics’ Choice Creative Achievement Award herci a herečky z obľúbenej šou, Mayim Bialik, Kaley Cuoco, Johnny Galecki, Simon Helberg, Kunal Nayyar, Jim Parsons a Melissa Rauch.

Galavečer 24. ročníka udeľovania Critics’ Choice Awards v Barker Hangar v kalifornskej Santa Monice moderoval Taye Diggs. Informácie pochádzajú z webstránky www.criticschoice.com.

Víťazky a víťazi 24. ročníka Critics’ Choice Awards

FILM

Najlepší film: Roma

Najlepší herec: Christian Bale – Vice

Najlepšia herečka (dve víťazky): Glenn Close – Manželka

Lady Gaga – Zrodila sa hviezda

Najlepší herec vo vedľajšej úlohe: Mahershala Ali – Green Book

Najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe: Regina King – If Beale Street Could Talk

Najlepší mladý herec alebo herečka: Elsie Fisher – Eighth Grade

Najlepšie herecké obsadenie: Favoritka

Najlepšia réžia: Alfonso Cuarón – Roma

Najlepší pôvodný scenár: Paul Schrader – Prvý napravený

Najlepší adaptovaný scenár: Barry Jenkins – If Beale Street Could Talk

Najlepšia kamera: Alfonso Cuarón – Roma

Najlepšia výprava: Hannah Beachler, Jay Hart – Čierny panter

Najlepší strih: Tom Cross – Prvý človek

Najlepšie kostýmy: Ruth Carter – Čierny panter

Najlepšie masky: Vice

Najlepšie vizuálne efekty: Čierny panter

Najlepší animovaný film: Spider-Man: Paralelné svety

Najlepší akčný film: Mission: Impossible – Fallout

Najlepšia komédia: Šialene bohatí Ázijčania

Najlepší herec v komédii: Christian Bale – Vice

Najlepšia herečka v komédii: Olivia Colman – Favoritka

Najlepší horor alebo sci-fi: Tiché miesto

Najlepší cudzojazyčný film: Roma

Najlepšia pieseň: Shallow – Zrodila sa hviezda

Najlepšia hudba: Justin Hurwitz – Prvý človek

TELEVÍZIA

Najlepší dramatický seriál: V službách KGB

Najlepšia herečka v dramatickom seriáli: Sandra Oh – Na muške

Najlepší herec v dramatickom seriáli: Matthew Rhys – V službách KGB

Najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe dramatického seriálu: Thandie Newton – Westworld

Najlepší herec vo vedľajšej úlohe dramatického seriálu: Noah Emmerich – V službách KGB

Najlepší komediálny seriál: The Marvelous Mrs. Maisel

Najlepšia herečka v komediálnom seriáli: Rachel Brosnahan – The Marvelous Mrs. Maisel

Najlepší herec v komediálnom seriáli: Bill Hader – Barry

Najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe komediálneho seriálu: Alex Borstein – The Marvelous Mrs. Maisel

Najlepší herec vo vedľajšej úlohe komediálneho seriálu: Henry Winkler – Barry

Najlepšia limitovaná séria: American Crime Story: Versace

Najlepší televízny film: Jesus Christ Superstar Live in Concert

Najlepšia herečka v televíznom filme alebo limitovanej sérii (dve víťazky): Amy Adams – Ostré predmety

Patricia Arquette – Útek z väzenia v Dannemore

Najlepší herec v televíznom filme alebo limitovanej sérii: Darren Criss – American Crime Story: Versace

Najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe televízneho filmu alebo limitovanej série: Patricia Clarkson – Ostré predmety

Najlepší herec vo vedľajšej úlohe televízneho filmu alebo limitovanej série: Ben Whishaw – Škandál po anglicky

Najlepší animovaný seriál: BoJack Horseman