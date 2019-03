Foto: Enriko sa vyhýbal trestu, po naháňačke skončil v base

BRATISLAVA/ŽIAR NAD HRONOM 11. marca (WebNoviny.sk) – Až varovné výstrely zastavili mladého Enrika, ktorý sa vyhýbal nástupu do výkonu trestu.

Odsúdený za opakované trestné činy

Polícia v Žiari nad Hronom pátrala po 23-ročnom mužovi od vlaňajšieho novembra, chytili ho cez víkend.

Odsúdený bol za opakované trestné činy krádeže vlámaním, ale v minulosti sa dopustil aj trestného činu poškodzovania cudzej veci a marenia výkonu úradného rozhodnutia.

V sobotu dopoludnia prišla policajná hliadka spolu s pátračom do domu, kde sa mal hľadaný muž zdržiavať.

Utečenec na žiadne výzvy nereagoval

Ako agentúru SITA informovala banskobystrická policajná hovorkyňa Mária Faltániová, zaklopali na dvere, kde im povedali, že muž v dome nie je a že sa o tom môžu presvedčiť. Keď vchádzali dnu zbadali, že Enriko vbehol do kúpeľne a vyliezol cez okno von. Utekal smerom k lesu a policajti ho prenasledovali.

Utečenec na žiadne výzvy nereagoval a tak policajti mimo obytnej zóny vystrelili tri varovné výstrely do vzduchu. Mladík sa ukryl do kríkov a tu ho policajti zadržali. Predviedli ho v putách a po vykonaní potrebných procesných úkonov odsúdeného eskortovali rovno do väzenia.