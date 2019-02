Foto: Farmári odišli z rokovania Pellegriniho vlády sklamaní a zvažujú trestné oznámenie na Matečnú

BRATISLAVA 20. februára (WebNoviny.sk) – Malí a strední farmári, geodeti a lesníci po stredajšom rokovaní vlády odchádzali sklamaní, stretnutie s premiérom a ministrami totiž nenaplnilo ich očakávania.

Prísľub ministerky vnútra

Ako jediné pozitívum rokovania označili prísľub ministerky vnútra o zriadení envirokobry, ktorá by mala riešiť zneužívanie agrodotácií a už avizovaný prísľub agrorezortu o riešení pozemkových úprav.

O ďalšom postupe protestov v Bratislave rozhodnú farmári spoločne, keď predostrú svoje poznatky z rokovania ďalším protestujúcim farmárom podvečer na Tyršovom nábreží. Uviedol to po rokovaní vlády Patrik Magdoško z Iniciatívy poľnohospodárov.

„Zúčastnili sme sa na rokovaní vlády. Žiaľ, odchádzame z rokovania s poznatkom, že všetko funguje ako má, a čo nefunguje, už rieši ministerstvo pôdohospodárstva. My však nemáme žiadny poznatok, že toto je konkrétne to, čo posunie slovenské poľnohospodárstvo. Jediný návrh, ktorý uznávame je zriadenie envirokobry, ktorá by mala mať približne 100 ľudí a avizované pozemkové úpravy. V ostatných veciach sme sa s vládou nezhodli,“ povedal Patrik Magdoško.

Zúčastnia sa spomienky na Kuciaka

Ďalší postup protestov v Bratislave Patrik Magdoško zatiaľ nevedel spresniť, no novinárov uistil, že sa zúčastnia štvrtkového pochodu Za slušné Slovensko.

„Výsledky rokovania predostrieme kolegom farmárom na brehu Dunaja. Tam sa dohodneme, aký bude ďalší postup protestov. Rozhodnúť musíme spoločne. Určite sa však zúčastníme štvrtkovej spomienky za Jána Kuciaka a jeho snúbenicu,“ dodal Magdoško.

Zástupca Iniciatívy poľnohospodárov Patrik Magdoško sa vyjadril aj k prehláseniu ministerky pôdohospodárstva Gabriely Matečnej, ktorá označila protestujúcich farmárov za kriminálnikov a aktivistov opozície.

„Zvažujeme voči ministerke trestné oznámenie. Zažívame rozsiahlu antikampaň. My sa však chceme venovať len riešeniu problémov farmárov. Chceme relevantné výsledky a nie zaťahovanie farmárov do kriminalizácie a dehonestovania ich, len preto, že máme iný názor. Považujú nás za opozíciu len preto, že chceme stropovanie platieb,“ uzavrel Magdoško.

Stretnutie po urgenciách europarlamentu

Podľa europoslanca Ivana Štefanca (KDH) by sa stredajšie stretnutie premiéra Petra Pellegriniho so zástupcami malých farmárov neuskutočnilo bez tlaku zo strany EÚ a Európskeho parlamentu.

„Stretnutie až po urgenciách zo strany europarlamentu a po tom, čo sú farmári opäť v uliciach Bratislavy po roku od vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, je dôkazom, že vláda koná len pod tlakom. Premiér a celá vláda mali dosť času, aby sa problémami malých farmárov zaoberali,“ uviedol.

Hnutie Sme rodina podporuje aktivity protestujúcich malých a stredných farmárov. „Podporujeme všetky štyri základné požiadavky protestujúcich farmárov, od začatia pozemkových úprav, cez ochranu pôdy, lesov a vody až po stropovanie dotácii v novom programovacom období 2021-2027. Samostatnou kapitolou je boj proti korupcii, kde hnutie Sme rodina principiálne už dlhodobo žiada ministerku Matečnú, ale aj ostatných členov vlády o prijatie opatrení na odstránenie tejto rakoviny našej spoločnosti,“ uviedol v stredu predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár.