Foto: Festival Pohoda v piatok ovládli džez-popový hudobník Jamie Cullum a speváčka St. Vincent

TRENČÍN 7. júla (WebNoviny.sk) – Piatkový večer na festivale Pohoda sa niesol v pokojnej atmosfére a ponúkol skvelý hudobný program. Na Urpiner stagei vystúpil o 21:00 anglický džez-popový hudobník Jamie Cullum, ktorý si získal niekoľkotisícové publikum svojou muzikálnosťou, výborným spevom i priateľským prejavom. Talentovaného klaviristu si vypočuli oddaní fanúšikovia a fanúšičky aj napriek dažďu.

O 23:00 ovládla hlavný stage 35-ročná Američanka St. Vincent, ktorá takisto predviedla skvelú, približne 90-minútovú šou. Gitaristka „zaútočila“ na publikum výrazným zvukom svojho nástroja, ale aj dokonalým spevom.

Fanúšikovia držiteľky ceny Grammy si mohli naživo vypočuť jej skladby ako napríklad Los Ageless, Masseduction, Year of the Tiger, New York či Happy Birthday, Johnny, ktorú odspievala takmer na kraji pódia. Nezabudla tiež v slovenčine zakričať Trenčín, Slovakia a Pohoda, za čo si, samozrejme, vyslúžila potlesk.

Na Orange stagei sa predviedli aj Angličanka Jessie Ware, americká reggae kapela Soja či britský muzikant a spevák Fink, ktorý zahral a zaspieval napríklad skladby ako Sort Of Revolution či Yesterday Was Hard On All Of Us.

Pohoda ponúkla priestor aj slovenským interpretom. Medzi nimi bol napríklad Panáčik, ktorý svojou šou v Mazagrande stage opäť dokázal, že je naozaj originálnou osobnosťou na hudobnej scéne. Výborný koncert plný pozitívnych odkazov a energie ponúkla aj kapela Akustika, ktorá roztancovala snáď všetkých, ktorí sa zmestili do Nay tanečného domu.

Počas druhého večera 22. ročníka festivalu sa predstavili napríklad aj anglická kapela Ride, americký rapper Danny Brown, Yasmine Hamdan z Libanonu, Jan P. Muchow z Českej republiky, ruská kontroverzná formácia Pussy Riot a množstvo ďalších.