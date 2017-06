Foto: Fico prijal zástupcov úspešnej slovenskej dvadsaťjednotky, rezonovala fraška Talianov a Nemcov

BRATISLAVA 27. júna (WebNoviny.sk) – Predseda vlády SR Robert Fico prijal v utorok na Úrade vlády SR zástupcov futbalovej reprezentácie SR do 21 rokov, ktorí sa vrátili z kontinentálneho šampionátu hráčov tejto vekovej kategórie v Poľsku.

Fico sa vybúril v liste Čeferinnovi

V delegácii mladých futbalistov, ktorú viedol prezident Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Ján Kováčik a generálny sekretár SFZ Jozef Kliment, prevládali členovia realizačného tímu SR do 21 rokov, pretože hráči sú už na dovolenkách, resp. už sa museli zapojiť do letnej prípravy svojich klubov.

“Vítam vás na pôde úradu vlády a toto krátke stretnutie prijmite ako poďakovanie za to, čo ste pre Slovensko urobili,” prihovoril sa k futbalovej delegácii premiér Robert Fico a pokračoval: “Som veľký fanúšik futbalu, vaše zápasy som sledoval ešte aj počas zasadnutia Európskej rady. Stále som odbiehal z rokovania, lebo som chcel vedieť, ako sa vám darí. Švédsky premiér bol dosť nervózny, lebo cítil, že sa niečo deje.”

Aj na tomto stretnutí rezonovala futbalová fraška, ktorú v sobotu 24. júna v Krakove predviedli mladí futbalisti Talianska a Nemecka (1:0). Spomenul ju aj predseda vlády, ktorý priznal, že počas záverečných minút duelu bol veľmi nahnevaný.

“To sú také podrazy, na ktoré musí byť človek pripravený,” pripomenul premiér, ktorý si svoj hnev nenechal iba pre seba. “Poriadne som sa vybúril v liste šéfovi UEFA Aleksandrovi Čeferinovi, ktorý som mu napísal,” zdôraznil hostiteľ úspešných futbalistov.

Premiér dostal dres

Vedenie slovenskej reprezentácie do 21 rokov i samotní hráči si túto reakciu predsedu vlády veľmi vážili, lebo aj ona bola dôkazom toho, že hoci z turnaja odišli za veľmi zvláštnych okolností, ktoré nemali nič spoločné so zásadami fair play, v Poľsku odviedli veľmi dobrú robotu.

“Sme radi, že pán premiér nám prejavil podporu a takto verejne sa nás zastal. Najmä v poslednom čase sme z jeho strany cítili veľkú podporu, ktorú preukázal aj otvoreným listom prezidentovi UEFA. Preto sme sa rozhodli, že mu ako prejav vďaky venujeme reprezentačný dres nášho mužstva,” vysvetlil hlavný tréner Pavel Hapal symbolický dar, ktorý premiérovi Ficovi venovali zástupcovia SR do 21 rokov počas utorňajšieho prijatia na úrade vlády.

“Na stretnutie som prichádzal dosť nervózny, pretože takéto významné akcie nezažívam často. Mal som z toho trochu rešpekt,” povedal pre agentúru SITA tréner Pavel Hapal, ktorý vzápätí dodal, že jeho nervozita bola zbytočná, pretože atmosféra na stretnutí bola výborná.

Hráči mali pred stretnutím rešpekt

Predseda vlády pri rozhovoroch dokázal, že cestu mladých Slovákov v Poľsku veľmi pozorne sledoval. “Až som bol prekvapený, že nás tak pozorne sledoval a pri svojom nabitom programe si našiel čas na naše duely. Aj to je dôkaz toho, že asi sme na šampionáte v Poľsku odviedli dobrú prácu, asi sme tam dosiahli dobré výsledky,” skonštatoval Pavel Hapal, ktorý si podobné stretnutie s vrcholnými predstaviteľom štátu zopakoval po 20 rokoch.

“Pred rokom 1996, keď sme postúpili s českou reprezentáciou na ME do Anglicka, prišiel medzi nás do šatne prezident republiky, aby nám zagratuloval k postupu na európsky šampionát,” pripomenul Pavel Hapal predchádzajúci športovo-politický zážitok.

“Sme radi, že naše výsledky z ME, našu prácu sledoval aj pán premiér, že nás takto pekne prijal, Aj to je ocenenie našej práce,” zdôraznil kapitán mužstva Adam Zreľák. “Včera večer mi volal pán tréner, aby som prišiel do Bratislavy na toto stretnutie. Hoci som bol v Ružomberku, veľmi rád som sem prišiel. Chalani z tímu sú už na dovolenkách, niektorí z nich sa museli už hlásiť v kluboch. Začína sa im príprava na novú sezónu. Už sme rozlietaní po celej Európe,” pokračoval útočník slovenského výberu do 21 rokov. “Všetci vnímali tú atmosféru, ktorú sme na Slovensku nastolili. Ľudia nám prejavili veľkú podporu, za čo sme im veľmi vďační,” priznal kormidelník Pavel Hapal.

“Keďže sa na takýchto akciách nezúčastňujeme často, mali sme pred stretnutím rešpekt.. Nervozita bola zbytočná. Nálada počas neho bola uvoľnená, dobre sme sa na tomto obede cítili. Aj toto je ocenenie nášho účinkovania na európskom šampionáte,” pripomenul Adam Zreľák.

Vajlenta pozvanie na úrad vlády potešilo

Autora prvého slovenského gólu na šampionáte v Poľsku Martina Valjenta pozvanie na úrad vlády tiež potešilo.

“Pán premiér nám povedal v podstate to, čo nám už doteraz povedalo mnoho ľudí. Jeho podpora nás potešila. Predsa on je vážna osobnosť, ktorá nám vyjadrila jednoznačnú podporu. Myslím si, že môžeme byť hrdí na to, ako sme Slovensko reprezentovali. Aj takéto pozvanie je dôkazom toho, že na Slovensku si naše výkony veľmi cenia,” skonštatoval Martin Valjent.

V podobnom duchu o prijatí u predsedu vlády hovoril aj generálny sekretár SFZ Jozef Kliment, ktorý spolu s kolegami z vedenia SFZ vyvinul veľké úsilie, aby na utorkové stretnutie prišli zástupcovia slovenského výberu do 21 rokov v naozaj reprezentatívnom zložení.

“Keď sme sa dozvedeli, že pán premiér nás pozval na obed, začali sme telefonovať všetkým, ktorí mohli prísť, aby sme tu boli v čo najväčšom počte. Pozvanie takéhoto druhu si veľmi vážime. Je to predsa ocenenie našej práce, ktorú sme doteraz urobili. Dnešná akcia je dôkazom, že aj predstavitelia štátu si našu prácu vysoko cenia. Je to dôkaz postavenia, akú náš šport v našej spoločnosti má,” zdôraznil generálny sekretár SFZ Jozef Kliment.