Foto: Film Kto je ďalší? mal v Bratislave slávnostnú premiéru, prišiel aj premiér Pellegrini

V jednom z bratislavských multiplexov sa v stredu večer uskutočnila slávnostná premiéra drámy Kto je ďalší? Mira Drobného, autora filmu Rytmus sídliskový sen (2015). Na večernom premietaní sa popri Drobnom zúčastnila aj viacčlenná filmová delegácia.

Do Bratislavy zavítali aj herec Brian Caspe, známy zo snímok Hellboy (2004), Mission Impossible (2011) a Operácia Anthropoid (2016), či ruská extrémna modelka Angela Nikolau.

Negatívna stránka internetu

Dráma inšpirovaná skutočnými udalosťami z Kanady, Ruska a Slovenska má poukázať na to, že moderná doba nie je úplne bezpečná a internet, bez ktorého si nevieme predstaviť našu existenciu, vie byť veľmi nebezpečným miestom. Zbystriť by mali nielen mladí, ale aj ich rodičia, ktorí často netušia, ako veľmi je internet zradný.

„Mojou motiváciou bolo, že keď už má vzniknúť film o ťažkých témach, nech je to zároveň niečo, čo tých ľudí nejako pozitívne ovplyvní, aby to v nich zostalo, aby si, keď budú odchádzať z kina, povedali, že aj oni môžu v tejto problematike niečo urobiť, že to nemusí byť len také čierne, ako to vykresľujeme, ale že ten internet má aj pozitíva a je na každom z nás, ktorou cestou sa vyberieme,“ povedal Drobný pre agentúru SITA.

„Zaujímavé je, že sme začali hovoriť o filme a zrazu sa celá diskusia okolo toho zmenila na to, aký je internet zlý, negatívny, ako doslova zabíja ľudí, asi je taká doba… Ako sme boli z toho internetu pred piatimi rokmi úplne nadšení, teraz tie počítače a telefóny radšej vypíname. Prišla doba, keď si začíname uvedomovať, že ten internet má aj svoju negatívnu stránku a verím, že práve toto môže ten film ľuďom ukázať a zároveň ich aj varovať, že je to naozaj len o tom, či o danom probléme vieme, či naň myslíme, keď sme na internete a či sa správne rozhodneme v tej chvíli, keď sa to láme,“ poznamenal režisér.

Tri samostatné príbehy

Snímka je postavená na troch samostatných príbehoch. V prvom z nich sa rapperka Aless Capparelli otvorene prizná k pokusu o samovraždu, ku ktorému ju dohnala kyberšikana a útoky jej spolužiakov.

Z druhého sa divákom a diváčkam zatočí hlava. Predstavia sa v ňom známi rooftoperi Vadim Makhorov a Vitalij Raskalov a krásna modelka Angela Nikolau, ktorých spája láska k výškam a adrenalínu, ale aj honba za lajkami na sociálnych sieťach. Nelegálne lozia po najvyšších budovách svetových metropol s cieľom získať čo najatraktívnejšiu selfie.

Posledný príbeh, v ktorom sa v hlavnej úlohe predstaví Anita Sonnberger, ukáže tínedžerku, ktorú cez internet sexuálne vydierali.

Hrali sami seba

Brian Caspe stvárnil v treťom príbehu otca zneužívaného dievčaťa. Okrem neho sa v jednom z príbehov objavia aj herec Peter Brajerčík, stand-up komik Stanislav Staško a ďalší.

„Používal som tú metódu, že som v jednom príbehu vždy zmixoval niekoľko skutočných príbehov. V jednom mám dva, v ďalšom dokonca štyri spolu… Dokopy ich tam je zakomponovaných asi osem. Niektorí mi povedali, že nechcú, aby som hovoril, odkiaľ je tá-ktorá časť filmu, niektoré príbehy sú zas dohľadateľné na internete a niektorí otvorene hrajú sami seba,“ uviedol Drobný.

„Najťažšie to bolo, keď som oslovoval priamo účastníkov tých jednotlivých príbehov alebo ich rodiny. Tam som cítil, že je to pre každého z nich stále citlivá téma, aj keď to majú už roky za sebou. Človek si tieto veci nesie so sebou po celý život. Bolo to zložité a som rád, že sa mi do každého filmu podarilo dostať niekoho, kto buď hrá sám seba alebo postavu, ktorá prežila niečo veľmi podobné tomu, čo stvárňuje,“ priblížil tvorca filmu.

Na účasť chcú byť hrdí

Hudobne sa na filme podieľali Aless Capparelli, Liam Adams, Richard Rikkon, ktorý pre film prearanžoval skladbu Demi Lovato, a Celeste Buckingham, ktorá prispela svojou troškou aj do scenára snímky.

„Cítil som, že každý, kto do toho projektu išiel, a myslím, že to na tom plátne aj vidieť, dal do toho viac ako len svoju tvár alebo pesničku, všetci chceli dať do toho viac. Tak sa to dotklo ich alebo ich blízkych, že do tohto projektu vstúpili s tým, že budú na svoju účasť v ňom aj o päť alebo o desať rokov hrdí a budú o tom raz rozprávať svojim deťom. To som naozaj cítil. Preto to bola aj veľká zodpovednosť a bolo pre mňa zaväzujúce, aby bol výsledok adekvátny tomu, koľko ľudí doň vložilo svoje srdce a dušu. Dodnes mám najväčší strach spojený práve s tým, aby som týchto ľudí nesklamal,“ priznal Drobný.

Chcú niečo zmeniť

Od prvej myšlienky do premiéry snímky ubehli presne štyri roky. „Po premiére filmu Rytmus sídliskový sen som v auguste 2015 rozmýšľal, čo ďalej. Hneď v ten rok som začal hľadať námety, začal som aj niečo písať, rok na to padla prvá klapka a ďalšie tri roky sme film postupne dotáčali. Nemali sme nejakú silnú podporu, nepodporil nás ani Audiovizuálny fond ani žiadni sponzori, takže to bolo na realizáciu náročné, no na druhej strane to bolo aj trochu dobre, nakoľko ten film mal čas dozrieť. Mal som čas rozprávať sa o tých veciach, ktoré boli natočené, ukazovať ich ľuďom a diskutovať.“

„Pracovali sme na ňom, menil sa, dopĺňal, dotáčali sme ho, dal sa veľmi pekne bez nejakého časového tlaku tvarovať a myslím si, že to mu napokon aj veľmi pomohlo. V Moskve na jednom festivale, ktorý sme vyhrali, mi šéf poroty povedal, že sa mu ten film zdal, ako keby pozeral Tolstého, ruskú klasiku v novom šate. Že to je ako pretočený Tolstoj do lozenia na strechách,“ podotkol režisér s úsmevom.

„Nechcem, aby sa ľudia zľakli, že je to ťažký film… Ešte pred premiérou sme si absolvovali kontrolné projekcie a na nich som počul aj výbuchy smiechu. Sú tam aj také časti, je tam aj humor a krásny príbeh lásky. Je to také pestré a každý si v tom nájde to svoje. Keď sa niekto chce zasmiať, má tam aj to, keď si chce pozrieť pekné zábery, máme tam krásnu kameru, a keď si niekto chce precítiť nejakú emóciu, tiež je tam pár takých chvíľ… Po kontrolných projekciách mi ľudia hovorili, že prežili takú nejakú katarziu, v mnohých ten film vyvolal pocit, že chcú v tej oblasti niečo urobiť, chcú niečo zmeniť. Má takú silu, že vybudí ľudí k reakcii a k akcii. Verím tomu, že môže vyvolať nejakú vlnu a môže dokonca spôsobiť, že sa ten internetový svet stane lepším…,“ uzavrel režisér.

Získal 15 nominácií a ocenení

Dráma, ktorú bude v prvý, premiérový víkend premietať až 86 kín po celom Slovensku, získala dosiaľ 15 nominácií a ocenení na zahraničných festivaloch.

Vo štvrtok k nej zároveň odštartovala aj niekoľkodňová promo tour, v rámci ktorej zavítajú Drobný s rapperkou Aless a ďalšími známymi tvárami do deviatich slovenských miest.

Vo štvrtok ich privítajú diváci a diváčky v seneckom amfiteátri, v piatok príde delegácia do Nitry a Trnavy, 24. augusta sa na nich môžu tešiť v Prešove a Košiciach, 25. augusta sa s nimi stretnú v Banskej Bystrici a Liptovskom Mikuláši a 26. augusta na premietaniach v Žiline a Trenčíne.