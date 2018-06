Foto: Halepová otočila finále Roland Garros a získala svoj prvý grandslamový titul (aktualizované)

aktualizované 9. júna, 18:25

PARÍŽ 9. júna (WebNoviny.sk) -Rumunská tenistka a aktuálna svetová jednotka Simona Halepová premenila svoju tretiu finálovú účasť vo finále dvojhry žien na prvý titul na Roland Garros.

V sobotňajšom finálovom súboji triumfovala na Dvorci Philippa Chatriera za 123 minút 3:6, 6:4, 6:1 nad desiatou nasadenou Američankou Sloane Stephensovou v rámci druhého grandslamového turnaja sezóny v Paríži (27. mája – 10. júna, celková dotácia 18 232 000 eur, antuka).

Rumunka síce neuspela v prvom sete 3:6, ale v ďalšom priebehu duelu sa prejavila jej lepšia fyzická pripravenosť i skúsenosti a v zostávajúcich dvoch častiach zvíťazila.

Paríž je jej obľúbené mesto

„Je to úžasné, ďakujem všetkým priaznivcom za podporu, naozaj som ju počas zápasu potrebovala a aj cítila. Je fantastické, čo sa teraz stalo, nemôžem tomu uveriť. O tomto momente som snívala odkedy hrám tenis. Je krásne, že sa mi podarilo triumfovať v Paríži, je to moje obľúbené mesto. Nechcela som, aby som to znovu neuspela ako v predchádzajúcich dvoch finále. Sloane je výborná hráčka. Keď ma brejkla, už som si myslela, že súboj je znovu stratený a do konca stretnutia si to budem už iba užívať a relaxovať. Napokon to tak našťastie nebolo. Stephensová je však naozaj výborná tenistka a vždy je náročné hrať proti nej,“ uviedla bezprostredne po úspechu tenistka s dominantnou pravou rukou.

„Vlani sa mi hovorilo ťažko, pretože som prehrala. Teraz sa mi hovorí ťažko, lebo som zvíťazila. Stephensovej patrí moja poklona, že sa po zranení dokázala vrátiť a som si istá, že ju čaká ešte veľa krásnych zápasov vo finále,“ dodala Halepová po prevzatí trofeje. Rumunka sa pri triumfe prezentovala nižším počtom nevynútených chýb v pomere 26:39, pripísala si aj o dva víťazné údery viac ako súperka (18:16). Obe hráčky predviedli po jednom ese.

Stephensová nebola sklamaná

Stephensová nebola napriek prehre sklamaná. S jej finálovou účasťou pred začiatkom podujatia počítal iba málokto. „Ďakujem všetkým za podporu, boli to úžasné dva týždne. Síce som nezískala hlavnú trofej, ale aj druhé miesto je pekné. Gratulujem Simone Halepovej, zaslúžila si tento triumf. Ďakujem môjmu skvelému tímu, bez neho by som vo finále nikdy nebola. Aj napriek záverečnému nezdaru sa usmievam a to práve vďaka tímu. Ďakujem aj organizátorom, pripravili skvelý turnaj a už teraz sa teším na budúcoročnú edíciu,“ vyhlásila rodáčka z Floridy.

Dvadsaťšesťročná Halepová sa vo finále Roland Garros predstavila aj vlani, vtedy prekvapivo nestačila na Lotyšku Jelenu Ostapenkovú 6:4, 4:6, 3:6. Prvýkrát sa do záverečného súboja dostala v roku 2014 a aj vtedy neuspela. Ruske Marii Šarapovovej podľahla 4:6, 7:6 (5), 4:6.

Na antuke v Paríži sa tešila Rumunka znovu po dekáde, v roku 2008 triumfovala na juniorskej edícii French Open. Rodáčka z Konstancy je prvou Rumunskou víťazkou Roland Garros od roku 1978, vtedy zvíťazila Virginia Ruziciová, ktorá v sobotu naživo sledovala triumf svojej krajanky.

Už skôr bolo známe, že Halepovej bude v prípade hocijakého rezultátu vo fináleaj naďalej patriť pozícia svetovej jednotky. Stephensovej sa nepodarilo získať druhý grandslamový titul v kariére a tak jediným turnajom „veľkej štvorky“, ktorý ovládla, zostal vlaňajší US Open.

Roland Garros – finále dvojhra žien: Simona Halepová (Rum.-1) – Sloane Stephensová (USA-10) 3:6, 6:4, 6:1 za 123 min

I. set

Úvod stretnutia bol pomerne vyrovnaný, zlomový moment prvého setu prišiel v štvrtom geme, keď Halepová stratila podanie. Svetová jednotka sa snažila zdramatizovať prvý set, v deviatom geme obe súperky predviedli viacero pekných dlhých výmen, ale Stephensová si servis ustrážila a ovládla napokon prvý set pomerom 6:3. Halepová napriek dobrému pohybu hrala skôr defenzívne, Stephensová však bola iniciatívnejšia, robila minimum chýb a zaslúžene uspela.

II. set

Druhý set pokračoval v nastolenom tempe, obe tenistky predvádzali výbornú hru, ale úspešnejšia bola Američanka, hneď na úvod zobrala súperke podanie. Rumunská tenistka naďalej doplácala na svoje defenzívne myslenie. Zmena prišla vo štvrtom geme, Halepová zvýšila aktivitu, viackrát opustila základnú čiaru a išla až na sieť, na čo Stepehnsová nedokázala zareagovať a Halepová premenila brejkbal.

Vlaňajšia finalistka brejkla súperku aj pri jej ďalšom podaní. Nasledujúci gem získala napriek miernemu hernému útlmu Stephensová, pre Halepovú to bol jasný signál, že Američanka nepredá kožu zadarmo. Svetová desiatka chcela Rumunke vrátiť požičané, predviedla prvé eso v stretnutí a vyrovnala stav druhého setu na 4:4. Posledné tri gemy už patrili Halepovej a získala set vo svoj prospech.

III. set

V treťom sete Stephensovej dochádzali sily, Halepová ju trápila dlhými údermi a Rumunka na tom bola evidentne fyzicky lepšie ako súperka. Americká tenistka bola v rozhodujúcej časti v kríze a robila oveľa viac chýb ako v predošlom priebehu zápasu.

V samotnom závere sa síce Stephensová pokúsila vzdorovať, ale stačilo jej to na zisk jediného gemu. Favorizovaná Halepová v záverečnom sete zvíťazila hladko 6:1, keď na titul premenila hneď prvý mečbal.