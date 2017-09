Foto: Harvey bol ničivejší ako Katrina, škody sú vyššie o desiatky miliárd dolárov

AUSTIN 4. septembra (WebNoviny.sk) – Opravy škôd, ktoré napáchal hurikán Harvey, si budú vyžadovať 180 miliárd dolárov (v prepočte približne 151 miliárd eur).

Harvey zabil 47 ľudí

Uviedol to texaský guvernér Greg Abbott, podľa ktorého sú škody oveľa rozsiahlejšie ako po hurikáne Katrina z roku 2005 v New Orleans. Harvey si vyžiadal 47 mŕtvych, pričom 43-tisíc ľudí vyhľadalo pomoc v náhradných ubytovniach.

Prezident USA Donald Trump už požiadal Kongres o 7,85 miliardy dolárov.

„Škody, ktoré spôsobila Katrina, vyčíslili na 120 miliárd dolárov. No keď sa pozriete na počet domov a tiež na obchodné záležitosti, ktoré poškodil Harvey, myslím si, že si to bude vyžadovať viac ako 120 miliárd, pravdepodobne od 150 do 180 miliárd,“ povedal Abbott pre Fox News.

Pomoc ponúklo aj Citgo

Brock Long z Federálnej agentúry pre zvládanie krízových situácií (FEMA) uviedol, že Harvey by mal slúžiť ako ponaučenie pre predstaviteľov štátu, ktorý by si podľa neho mal robiť vlastné finančné rezervy pre krízové situácie.

Venezuelská vláda ponúkla v nedeľu pomoc v podobe piatich miliónov dolárov (v prepočte približne 4,2 milióna eur). Minister zahraničných vecí Jorge Arreaza uviedol, že vláda ignoruje politické rozpory s administratívou Donalda Trumpa a pomôže ľuďom s opravami ich domov.

Peniaze pritom pochádzajú od venezuelského ropného giganta, firmy Citgo, ktorej sa dotkli nedávne sankcie zo strany USA.