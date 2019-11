Foto: Hrozivá nehoda v Rimavskej Seči, tínedžer na štvorkolke zrazil ženy na autobusovej zastávke

Hrozivá nehoda sa stala v pondelok v obci Rimavská Seč v Rimavskosobotskom okrese. Iba 18-ročný mladík na štvorkolke narazil do dvoch žien, ktoré stáli na autobusovej zastávke, a z miesta ušiel. Ako informovala banskobystrická krajská polícia, tínedžer pri odbočovaní neprispôsobil rýchlosť, prešiel do ľavého pruhu a narazil do žien stojacich pri zábradlí autobusovej zastávky. Obe utrpeli ľahké zranenia.

Po nehode nezastavil, zraneným ženám neposkytol pomoc, vec neoznámil a na štvorkolke odišiel domov. Presné okolnosti prípadu polícia vyšetruje. Začaté je trestné stíhanie pre neposkytnutie pomoci.

Hrozivá nehoda sa stala v pondelok v obci Rimavská Seč v Rimavskosobotskom okrese. Iba 18-ročný mladík na štvorkolke narazil do dvoch žien, ktoré stáli na autobusovej zastávke, a z miesta ušiel. Foto: www.facebook.com