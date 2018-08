Foto: Hygienici upozorňujú na nebezpečné kozmetické výrobky, môžu spôsobiť alergickú reakciu

BRATISLAVA 3. augusta (WebNoviny.sk) – Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov, ktoré sa môžu nachádzať aj na slovenskom trhu.

Ako agentúru SITA informoval hlavný hygienik Ján Mikas, ide o gél na vlasy vyrobený v Poľsku, značky Editt Cosmetics s názvom Hair gel with PRO-VITAMIN B5 (výrobná dávka: 08176747, 06.2020, čiarový kód: 5 904215 406747), pero na bielenie zubov značky Dazzling White, krém značky Diana s názvom Beauty cream (výrobná dávka: 160213, čiarový kód: 5280080004401) vyrobený v Libanone a o dva krémy na vlasy značky D.FI s názvom De-Frizz and Tame (čiarový kód: 6 69316 08063 4) a Volume cream ( čiarový kód: 6 69316 06917 2) vyrobené v Španielsku. Výrobky nahlásili do rýchleho výstražného systému pre nepotravinárske výrobky RAPEX.

Tieto nezmývateľné kozmetické výrobky môžu spôsobiť alergickú reakciu u citlivých osôb. Nachádza sa v nich totiž látka – Methylisothiazolinone, ktorá je povolená len v zmývateľných produktoch. To je v rozpore s nariadeniami Európskeho parlamentu a Rady o kozmetických výrobkoch.

