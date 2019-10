Foto: Hygienici varujú pred nebezpečnou kozmetikou, ide o sprchové gély, šampóny aj farby na vlasy

Úrad verejného zdravotníctva upozorňuje na výskyt viacerých druhov nebezpečných kozmetických výrobkov. Jeden z nich, sprchový gél Bevola z Nemecka šípová ruža 500 ml a mango a broskyňa 500 ml, sa dostal na slovenský trh a reťazec Kaufland ho už stiahol z predaja.

Podľa hygienikov samotný výrobca zistil v produktoch zvýšený počet mikroorganizmov. Ďalšie rizikové výrobky pochádzali zo Spojených štátov, Južnej Kórey, Indie, Spojeného kráľovstva alebo z Francúzska. Úrad nevylučuje, že sa tiež mohli dostať na Slovensko.

„Uvedené výrobky (Bevola, pozn. SITA) boli určené na trh v Nemecku, Českej republike, Slovenskej republike a v Poľsku. Výrobca nariadil stiahnutie predmetných výrobkov z trhu aj od spotrebiteľa,“ napísal úrad v tlačovej správe.

Úrad verejného zdravotníctva SR upozorňuje na výskyt viacerých nebezpečných kozmetických výrobkov. Tie nahlásili do rýchleho výstražného systému pre nepotravinárske výrobky (RAPEX) kontrolné orgány v Slovinsku, Litve, Nemecku, Taliansku a v Nórsku. Shampoo Mandelmilch (almond milk) od značky Bevola bol určený na trh v Nemecku, Českej republike, Slovenskej republike a v Poľsku. Výrobca nariadil stiahnutie výrobku z trhu aj od spotrebiteľa. Výrobca počas vlastnej kontroly vykonávanej v rámci zásad správnej výrobnej praxe zistil v uvedenom výrobku zvýšený počet mikroorganizmov – Pluralibacter gergoviae. Rizikové výrobky pochádzali zo Spojených štátov, Južnej Kórey, Indie, Spojeného kráľovstva, alebo Francúzska. Bratislava, 30. október 2019.

Okrem dvoch zmienených stiahnutých sprchových gelov išlo ešte o Duchgel (shower gel) 3in1 Energy Kick a Shampoo Mandelmilch (almond milk). Hygienici vysvetlili, že výrobca zistil vo vyššie uvedených výrobkoch zvýšený počet mikroorganizmov pluralibacter gergoviae, ktoré by mohli spôsobiť riziko pre spotrebiteľov.

Nebezpečné látky sa nachádzajú aj vo farbe na vlasy Premiun Quakity Henna Powder, značky Mayuri Henna, ktorý vyrába Mayuri Herbal Care z Indie. Výrobok podľa úradu obsahuje látku PPD s vysoko alergickým účinkom.

Okrem toho sa látka nenachádzala v zozname zložiek a vo výrobku zistili aj prekročenie povoleného limitu pre mikroorganizmy. Nedostatky boli zistené aj vo farbách na tetovanie značky Intenze, ktorý vyrába Intenze Products, a pochádzajú z USA, a to Bright Sunshine Tattoo, Mahoney Gangster Grey Dark and Lovely Tattoo a taktiež vo farbe s názvom Nuclear Green Tattoo tiež z USA, ktorú vyrába spoločnosť Eternal Ink.

Úrad verejného zdravotníctva SR upozorňuje na výskyt viacerých nebezpečných kozmetických výrobkov. Tie nahlásili do rýchleho výstražného systému pre nepotravinárske výrobky (RAPEX) kontrolné orgány v Slovinsku, Litve, Nemecku, Taliansku a v Nórsku. Vo farbe na vlasy – Premiun Quakity Henna Powder od značky MAYURI HENNA, ktorý vyrába MAYURI HERBAL CARE z Indie sa nachádza phenylenediamine, ktorá nie je uvedená v zozname zložiek. Vo výrobku zistený aj prekročený povolený limit pre mikroorganizmy a tiež obsahuje látku PPD, ktorá má vysoký alergický účinok. Rizikové výrobky pochádzali zo Spojených štátov, Južnej Kórey, Indie, Spojeného kráľovstva, alebo Francúzska. Bratislava, 30. október 2019.

„Vo vyššie uvedených farbách na tetovanie boli zistené látky – o-Toluidine, Anisidine a prekročené množstvo polycyklických aromatických uhľovodíkov, čo nie je v súlade s rezolúciou Rady Európy, ktorá stanovuje požiadavky a kritériá na bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný make up,“ napísal úrad.

Nebezpečné látky sa podľa úradu našli taktiež v zubných pastách značky Apatite z Južnej Kórey, ktorú vyrába Sungwon Pharmaceutical. Ide o produkty Professional Toothpaste, Denta Care Toothpaste, Apatite Newchito Plus-1 Toothpaste a Apatite Whitening Toothpaste. V zubných pastách sa nachádza kyselina aminokaprónová, ktorá patrí medzi látky používané v medicíne na zvýšenie zrážania krvi, tvrdí úrad.

Vo výrobkoch na bielenie pokožky značky Radiant Glow botanical s názvom Brightening lotion, ktorý pochádza so Spojeného kráľovstva, a Lightening body lotion značky Fair and White z Francúzska zas objavili hydrochinón.

„Hydrochinón je látka, ktorá je určená len na profesionálne použitie a môže sa používať iba do výrobkov na nechtový dizajn. Výrobok môže spôsobiť kožné alergie,“ dodal hlavný hygienik.

Úrad verejného zdravotníctva SR upozorňuje na výskyt viacerých nebezpečných kozmetických výrobkov. Tie nahlásili do rýchleho výstražného systému pre nepotravinárske výrobky (RAPEX) kontrolné orgány v Slovinsku, Litve, Nemecku, Taliansku a v Nórsku. Duchgel (shower gel) 3in1 Energy Kick od značky Bevola bol určený na trh v Nemecku, Českej republike, Slovenskej republike a v Poľsku. Výrobca nariadil stiahnutie výrobku z trhu aj od spotrebiteľa. Výrobca počas vlastnej kontroly vykonávanej v rámci zásad správnej výrobnej praxe zistil v uvedenom výrobku zvýšený počet mikroorganizmov – Pluralibacter gergoviae. Rizikové výrobky pochádzali zo Spojených štátov, Južnej Kórey, Indie, Spojeného kráľovstva, alebo Francúzska. Bratislava, 30. október 2019.

Úrad verejného zdravotníctva SR upozorňuje na výskyt viacerých nebezpečných kozmetických výrobkov. Tie nahlásili do rýchleho výstražného systému pre nepotravinárske výrobky (RAPEX) kontrolné orgány v Slovinsku, Litve, Nemecku, Taliansku a v Nórsku. Shower Gel Mango&Peach a Shower Gel Wild Rose od značky Bevola boli určené na trh v Nemecku, Českej republike, Slovenskej republike a v Poľsku. Výrobca nariadil stiahnutie predmetných výrobkov z trhu aj od spotrebiteľa. Výrobca počas vlastnej kontroly vykonávanej v rámci zásad správnej výrobnej praxe zistil v uvedenom výrobku zvýšený počet mikroorganizmov – Pluralibacter gergoviae. Rizikové výrobky pochádzali zo Spojených štátov, Južnej Kórey, Indie, Spojeného kráľovstva alebo Francúzska. Bratislava, 30. október 2019.

