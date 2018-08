Foto: India posiela do povodňami sužovaného štátu Kérala vlaky s pitnou vodou

CHENGANNUR 19. augusta (WebNoviny.sk) – Indické úrady vyslali do potopami sužovaného štátu Kérala vlaky s pitnou vodou. Predstaviteľ indických železníc Milind Deouskar, ktorého cituje tlačová agentúra Press Trust of India, uviedol, že do Kéraly smerujú najmenej dva vlaky so zhruba 1,5 miliónom litrov vody. Stroje vyšli zo susedných štátov Madhjapradéš a Maháraštra.

Záplavy v Kérale sú najhoršími za uplynulých sto rokov a o život pripravili 324 ľudí. Ďalších 300-tisíc vyhnali z ich domovov. Aj v nedeľu sa tisícky záchranárov pokúšajú priniesť do izolovaných oblastí humanitárne zásoby. Od začiatku tohtoročného monzúnového obdobia zomrelo v siedmich indických štátoch viac ako tisíc ľudí.