Foto: Ján tri roky unikal spravodlivosti, pri pokuse o jeho zadržanie padli aj výstrely

V rukách polície skončil 30-ročný Ján z Riečky pri Banskej Bystrici, ktorý tri roky unikal spravodlivosti. Ako informovala banskobystrická krajská polícia, po mužovi od októbra 2016 pátrali policajti z ôsmich miest na Slovensku, kde sa mal dopustiť viacerých trestných činov podvodu, pri ktorých vznikla škoda niekoľko tisíc eur.

Pri pokuse o jeho zadržanie vystrelili policajti aj varovné výstrely. Policajtom Pohotovostnej motorizovanej jednotky (PMJ) z Banskej Bystrice sa podarilo prísť mužovi na stopu. V sobotu v noci prenasledovali neďaleko Banskej Bystrice vozidlo, z ktorého vyskočil muž a ušiel do lesa.

Policajti vystrelili aj varovné výstrely, ale chlap, ktorý zjavne miestny terén dobre poznal, sa v lese stratil. Na úteku zahodil igelitové vrece so zelenou sušinou. Tú teraz skúmajú experti. Polícia aj naďalej po mužovi pátrala a zabezpečovali miesta, kde sa mohol nachádzať.

V pondelok večer péemječkári zastavilo vozidlo s dvoma mužmi. Spolujazdcom bol práve hľadaný Ján. Ešte v ten večer ho eskortovali do Bratislavy, kde bol umiestnený do cely, a na druhý deň putoval do väzby.

