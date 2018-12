Foto: Konečne som Mikaelu zdolala a je jedno, či je to slalom alebo „obrák“, hovorí Vlhová

SEMMERING 28. decembra (WebNoviny) – Hranice neexistujú. Je len túžba neustále sa zlepšovať, zvykne vravieť Mikaela Shiffrinová, americká superžena svetového zjazdového lyžovania. V piatok v rakúskom Semmeringu tieto jej motivačné slová paradoxne naplnila jej najväčšia rivalka zo Slovenska.

Petra Vlhová v obrovskom slalome ukázala chrbát nielen úradujúcej olympijskej víťazke Shiffrinovej, ale aj celej plejáde svetových „obrakárok“, často špecialistiek na túto disciplínu. Dosiaľ bola Slovenka najvyššie v SP v obrovskom slalome trikrát siedma a teraz, akoby symbolicky, iba 200 km od Bratislavy, prišiel skok na prvé miesto. Petra Vlhová bola po skončení oficiálnej tlačovej konferencii k dispozícii slovenským médiám v Semmeringu.

Už ste si uvedomili, čo ste dnes dosiahli?

Pomaly si to uvedomujem, ale ešte mi to naplno nedošlo. Som veľmi šťastná a slovami neviem opísať pocity. Pracovala som veľmi tvrdo, aby som bola tu a aby som stála na pódiu. Víťazstvo nikto neočakával.

Prvé kolo bolo výborné a po druhom ste mali na čele výraznejší náskok. Na svoje jazdy sa však ešte len chystali tri vaše súperky. Čo ste vtedy prežívali?

Ťažko sa mi hovorí o tom, aké mám pocity v cieli, keď mám blízko k víťazstvu. Je to šťastie a v hlave sa mi premietne všetko, čo som pre to musela urobiť. Vedela som, že sme po prvom kole boli vedľa seba ‚nasekané‘. Po druhej jazde som videla, že mám náskok 45 stotín sekundy. Vtedy som verila, že z toho bude pódium. To, že zvíťazím, som vôbec nečakala.

Ako posledná išla Mikaela Shiffrinová, ktoré ste v tejto sezóne predtým ešte nezdolali. Aké to bolo, keď prišla ona do cieľa a bolo jasné, že ste prvá?

Konečne som ju zdolala a je jedno, či je to slalom alebo ´obrák´. Veľakrát som hovorila, že na ňu mám a dnes som to ukázala. Na medzičase som videla, že namiesto náskoku strácala, tak som začala veriť aj vo víťazstvo. Keď prišla do cieľa a bola piata, začala som plakať a bola som veľmi šťastná.

Prečo sa to podarilo práve dnes?

Od rána som sa cítila dobre a lyžovala som skvelo. Na tréningoch som stále bola rýchla, aj počas pretekov, ale nikdy sa mi nepodarilo to ukázať vo dvoch kolách, prípadne som spravila chybičky. Ja som si verila a išla som si za cieľom. Vedela som, že raz to dokážem, pretože mám na to. Teším sa z toho.

Pred piatkovým obrákom ste vymenili lyže, takže aj to pomohlo k triumfu?

Urobili sme dobrý krok, že sme to zmenili. Skúšali sme ich už minulý rok, ale necítila som sa na nich až tak istá. Včera sme dlho sedeli na obede a hútali, ktoré lyže si zoberiem. Všetci boli za nové, len ja som váhala. Povedala som si však, že jazdím výborne a na iných lyžiach sa mi predtým jazdilo tiež dobre. Tak som sa rozhodla, že idem do toho.“

Dajú sa porovnať štyri víťazstvá zo slalomu s tým z piatkového obrovského slalomu?

Myslím si, že nie. Vždy prvý triumf v nejakej disciplíne, ktorá pre mňa nebola dominantná, je úžasný. Každý v tíme mi veril, že na to mám. Vedeli sme to, ale nikdy som to nepreviedla v pretekoch. Dnes som konečne obe kolá išla naplno a bez vážnejších chýb. Bol to môj deň a veľmi sa z toho teším.

Ako vás môže tento výsledok povzbudiť do sobotňajšieho slalomu?

Dodalo mi to sebavedomie, človeka to nakopne. Zajtra je však nový deň a ja potrebujem rýchlo zregenerovať, čaká ma toho dosť. Bude nový deň a nové preteky. Ak pôjdem v slalome svoje jazdy bez nejakých chýb, budeme spokojní.

Mali ste v Semmeringu rodičov a v hľadisku bolo mnoho fanúšikov zo Slovenska. Dodávalo vám to silu?

Samozrejme. Cítim, že veľa ľudí na Slovensku mi fandí. Teším sa, že som zvíťazila práve tu, pretože je to blízko. Všetkým sa chcem krásne poďakovať za emócie a podporu, veľmi si to vážim. Myslím si, že si to dnes užili.

Na pódiu to bolo ako vo formule 1 aj so striekajúcim šampanským. Aké to vlastne bolo?

Trochu som si aj odpila a pri prvých rozhovoroch sa mi začalo odgrgávať, takže som to oľutovala. Dievčatá na pódiu sa ma spýtali, či ideme do toho a ja som im odpovedala, že dnes je vhodný deň na oslavu. Veľmi som si to užila, prvýkrát som otvárala šampanské na stupňoch. A teraz som celá mokrá.“

Pred šiestimi rokmi ste v Semmeringu debutovali v slalome jedenástym miestom, teraz ste tu premiérovo vyhrali obrák. Bude Semmering patriť medzi vaše obľúbené súťažné destinácie?

Napadlo mi to, spomienky na Semmering budú isto veľmi pekné. Ešte však nekončím s lyžovaním a uvidím, čo prinesú ďalšie roky.

Dodali vám energiu na Semmering aj nejaké vianočné dobroty z domáceho stola?

Asi áno, aj keď som sa ich trochu prejedla. Asi mi to pomohlo. Veľké plus však bolo, že som bola trochu doma a oddýchla som si. Vypla som hlavu a nabrala nové sily. A pokračujeme ďalej.