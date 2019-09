Foto: Košické letecké dni zlomili rekord, zlatým klincom bolo predstavenie Retro Sky Team

Najväčšie letecké podujatie na východe Slovenska prilákalo minulý víkend rekordný počet návštevníkov. Na Letisko Košice prišlo dokopy 17 500 ľudí, čo je o 2 500 viac ako vlani. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa predsedu Košického samosprávneho kraja Anna Činčárová.

„Košické letecké dni organizujeme, aby sme v našom kraji postupne spopularizovali letectvo a tento priemysel. Letecký priemysel je nadstavbový nad automobilový, s ktorým máme bohaté skúsenosti, navyše je to priemysel s vyššou pridanou hodnotou, a preto je pre nás veľmi perspektívny. Najmä v čase brexitu, kedy sa z Veľkej Británie plánuje sťahovať do kontinentálnej Európy množstvo leteckých firiem, sa otvárajú šance aj pre náš kraj. Chceme to zachytiť,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Akrobatické predstavenia pilotov

Najväčší záujem vzbudili akrobatické predstavenia poľského pilota Artura Kielaka a maďarského pilota Zoltána Veresa, ktorí patria k svetovej leteckej airshow špičke.

Zástup ľudí si nenechal ujsť možnosť nastúpiť a poobzerať si najznámejší vojenský vrtuľník na svete UH-60, takzvaný blackhawk. Divácky úspech zaznamenali aj rekonštrukcie leteckých bojov z II. svetovej vojny. Sprievodný program bol v priestoroch Aeoroklubu Košice a otvorené bolo aj Múzeum letectva.

Predseda Aeroklubu Košice Ján Magura hovorí, že sa podujatie oproti vlaňajšiemu premiérovému ročníku rozrástlo. Tento rok prekročilo areál Aeroklubu a rozšírilo sa aj do priestorov letiska. Vďaka tomu pribudlo v programe viac atrakcií.

Veľký záujem o vyhliadkové lety

Z jednodňovej akcie sa zároveň stala dvojdňová. „Zlatým klincom programu bolo predstavenie Retro Sky Team z košického Aeroklubu, ktorý predvádza rekonštrukcie leteckých bojov z 2. svetovej vojny. Skupina väčšinu roka vystupuje v zahraničí a konečne bola jedinečná príležitosť predviesť sa aj na domácej oblohe,“ konštatoval Magura.

Ako dodal, napriek skeptickým predpovediam prialo podujatiu aj počasie. Organizátori tento rok zaznamenali veľký záujem o vyhliadkové lety. Počas dvoch dní mali návštevníci k dispozícii dva vrtuľníky, ktoré si odkrútili 150 vyhliadkových letov. Celkovo si za vyhliadku v oblakoch priplatilo približne 500 návštevníkov.

„Aj tento rok sme si Košické letecké dni užívali s otvorenými očami a už teraz máme nápady, ako toto podujatie rozhýbať budúci rok ešte viac,“ poznamenal župan Trnka.