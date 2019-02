Foto: Kresák sa ohradil voči tvrdeniam Matoviča o ŠtB, ako dôkaz predložil dokumenty

BRATISLAVA 8. februára (WebNoviny.sk) – Poslanec NR SR za Most-Híd a kandidát na post ústavného sudcu Peter Kresák nikdy nespolupracoval s rozviedkou. Uviedol to na piatkovej tlačovej besede Kresák a ako dôkaz sú podľa neho údaje z jeho cestovného pasu.

Zároveň Kresák vylúčil, že by podpísal spoluprácu s ŠtB. Reagoval tak na vyhlásenia poslanca NR SR a lídra hnutia OĽaNO Igora Matoviča, ktorý vo štvrtok v parlamentnej rozprave k návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky uviedol, že Kresák bol vedomým spolupracovníkom ŠtB.

Informácie o študijnom pobyte

Ako Kresák priblížil, v roku 1988 ako študent právnickej fakulty dostal možnosť cez štipendium vycestovať na právnickú fakultu v štáte Virginia na sedemmesačný pobyt. Na pobyt vycestoval 5. januára 1988.

„Je skutočnosť, že koncom roka 1987 ma opakovane vyhľadali osoby, ktoré sa predstavili ako zamestnanci federálneho ministerstva zahraničných vecí,“ povedal Kresák a dodal, že prišli s tým, že majú informácie o jeho študijnom pobyte. „Chceli ma varovať pred rizikami spojených s mojím pobytom v Spojených štátoch,“ priblížil.

Povedali mu, že ak by potreboval pomoc, má sa obrátiť na ambasádu vo Washingtone. „Nemal som dôvod povedať, že tak neurobím v prípade potreby. Túto možnosť som počas pobytu ani raz nevyužil, nežiadal som o pomoc ambasádu,“ vyhlásil.

Zároveň povedal, že nemal pocit, že by šlo o spoluprácu s rozviedkou, že by ho chceli tlačiť do takejto činnosti. „Až v roku 1992 som sa dozvedel, že som bol vedený ako záujmová osoba ŠtB,“ uviedol.

Pas s americkými a kanadskými vízami

Kresák pripomenul, že na vypočutí kandidátov na ústavných sudcov sa ho poslanec za SNS Tibor Bernaťák pýtal, či spolupracoval v minulosti s ŠtB. „Dostal som sa k informáciám, že v roku 1988, počas pobytu v USA, rozviedka podala návrh na moje zaevidovanie ako spolupracovníka,“ povedal v piatok Kresák.

Ako dôkaz má cestovný pas s americkými a kanadskými vízami. Kanadské víza mu platili len do 7. januára 1988 a preto musel vycestovať, kým platili, keďže let bol vtedy možný len s medzipristátím v Kanade. Eštebáci podľa neho písali lži, že vlastní auto, majetok, ktoré nikdy v skutočnosti nevlastnil. Rovnako písali o jeho štúdiu na Harvarde a na Berkley, kde v skutočnosti nebol.

Rovnako v spise mali uvedené stretnutia príslušníkov ŠtB s Kresákom na československom území v čase, keď bol na štúdiu vo Virgínii. „Ide zjavne o nepravdivé údaje. Spis bol založený na základe nepravdy,“ povedal.

Podľa neho však Ústav pamäti národa nevyhodnocuje pravdivosť údajov, ktorými disponuje. „Je mojou povinnosťou uviesť skutočnosti, ktoré s tým súvisia, s odstupom 32 rokov a dokazovať veci, ktoré sa nestali,“ povedal.