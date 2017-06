Foto: Lietadlo malo problémy s motorom, ale s dierou v plášti motora bezpečne pristálo

SYDNEY 12. júna (WebNoviny.sk) – Lietadlo spoločnosti China Eastern Airlines smerujúce do Šanghaja sa bezpečne vrátilo do austrálskeho Sydney po tom, ako problém počas letu zanechal dieru v plášti jedného z jeho motorov.

Posádka čínskych aerolínií zaznamenala problém s ľavým motorom krátko po tom, ako v nedeľu večer tamojšieho času vzlietli zo Sydney. Kapitán sa preto rozhodol vrátiť.

Letecká spoločnosť na čínskej sociálnej a mikroblogovacej sieti Sina Weibo informovala, že lietadlo bezpečne pristálo a o pasažierov je postarané.

Cestujúci sa pre austrálske médiá vyjadrili, že počuli hlasný zvuk a potom cítili, akoby niekde niečo horelo. Na sociálnych sieťach kolujú fotografie lietadla s veľkou dierou v plášti motora.

Audio of tonight’s China Eastern Flight #MU736. Uncontained failure just after departure from Sydney. Great audio: “Engine fooked”. pic.twitter.com/9QiZ1jLMXQ

— Flight (@flightorg) 11. júna 2017