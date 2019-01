Foto: Ľudia v Severnom Írsku sa zišli na proteste, aby poukázali na riziko brexitu

LONDÝN 26. januára (WebNoviny.sk) – Stovky ľudí sa v sobotu zišli pri meste Newry v Severnom Írsku, kde chceli poukázať, aké riziko môže priniesť brexit pre mier v krajine.

Protestujúci odmietli možnosť „tvrdej“ hranice, na ktorej by po brexite zaviedli kontroly medzi Severným Írskom a Írskom. Niektorí vytvorili falošné hraničné kontrolné stanovište, pričom sa prezliekli za vojakov so zbraňami.

Chceli tak znázorniť, ako by hranica mohla vyzerať. Obe strany sa obávajú, že hraničné kontroly by mohli zničiť ťažko nadobudnuté spolužitie krajín. Britská vláda nechce zaviesť takúto hranicu, no Európska únia uviedla, že je to pravdepodobne nevyhnutné, ak Británia opustí úniu bez dohody.